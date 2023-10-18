Сергей Безруков отмечает 50-летие

Коллеги пожелали артисту удачи и новых работ в театре и кино

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Народному артисту РФ, художественному руководителю Московского Губернского театра Сергею Безрукову исполняется 50 лет. С юбилеем актера, режиссера и педагога поздравили коллеги по кино и Всероссийскому государственному университету кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), где преподает артист.

"Я рад, что мы работаем в одной команде. Рад, что твой талант ты даришь зрителям, <...> и тому, что ты вошел в команду ВГИКа и теперь воспитываешь молодые яркие дарования. Ты набрал курс ребят из Луганска. Это замечательный, в том числе гражданский, поступок", - сказал, обращаясь к юбиляру, ректор ВГИКа Владимир Малышев.

В разговоре с корреспондентом ТАСС он отметил, что артист, несмотря на занятость, не относится к преподаванию "по-дежурному" и предан своим ученикам. "Уверен, что ты, передавая свое мастерство профессиональное, еще и заложишь добро и порядочность в их души. <...> Дай Бог тебе творчества, здоровья, успехов и новых свершений!" - пожелал ректор.

Поздравил коллегу и народный артист РСФСР, актер, режиссер и педагог ВГИКа Александр Михайлов, пожелав ему удачи и новых работ в театре и кино. "Ты молодец, <...> не расплескивай свой талант, не суетись, в тебе все есть", - сказал артист, обращаясь к Безрукову. "Молодежь тянется к тебе, у тебя современная манера игры, существования, воспитывай красавцев своих, подобных себе, но цени индивидуальность каждого. Мы тебя очень любим. <...> И нас объединило не только кино, я думаю, что еще и дружба", - добавил Михайлов. Михайлов и Безруков вместе сыграли в фильме "Есенин".

Кинорежиссер Николай Лебедев пожелал актеру ему удачи в работе, творчестве и общественных делах. Безруков играет в картине Лебедева "Нюрнберг" роль главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко. "Мы познакомились еще в прошлом тысячелетии, он сразу обращал на себя внимание. В нем была пылкость, азарт. И он горел, как комета, и все время хотел двигаться вперед, и остановить его было невозможно", - сказал ТАСС режиссер.

По его словам, несмотря на большое количество сыгранных ролей, Безруков остается "пылким и ярким" человеком и актером. "Он такой молодой и при этом такой опытный. Он сыграл огромное количество легендарных личностей. И при этом остается и в жизни, и в душе, и в работе абсолютным мальчишкой: пылким, ярким, веселым", - отметил Лебедев. Он пожелал здоровья близким актера, ему самому - чувствовать себя нужным. "А то, что он нужен нам, это мы сами ощущаем", - заключил собеседник агентства.

Из биографии

Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ. В 1994-2013 годах являлся актером Московского театра под руководством Олега Табакова. С 2014 года - худрук Московского Губернского театра, в частности, выступил режиссером спектаклей "Нашла коса на камень", "Маленький принц", "Дядя Ваня", "Высоцкий. Рождение легенды". Также продолжает выходить на сцену как актер.

Дебютировал в кино в 1994 году в фильме "Ноктюрн для барабана и мотоцикла". Среди его киноработ - Александр Белов в "Бригаде", милиционер Павел Кравцов в "Участке", Сергей Есенин в сериале "Есенин", Владимир Высоцкий в драме "Высоцкий. Спасибо, что живой".

С 2016 года - генпродюсер "Кинокомпании Сергея Безрукова", с 2017 года - худрук летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского", с 2018 - худрук Большого детского фестиваля. В 2018 году он основал рок-группу "Крестный папа". В 2022 году стал руководителем актерской мастерской во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова. Награжден орденом Дружбы, является лауреатом Госпремии РФ в области театрального искусства 1996 года.