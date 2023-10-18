Ростовские кинематографисты завершили съемки фильма о добровольцах Донбасса

Режиссером картины стал Юрий Мальцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Ростовские кинематографисты завершили съемки документального фильма "Добровольцы. Воспоминания о будущем", которые велись в течение двух лет в Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Об этом ТАСС сообщил руководитель поискового движения "Миус-фронт", автор фильма Андрей Кудряков.

"Идея этого фильма возникла в 2014 году, когда в Донбассе все только начиналось и когда наши товарищи только поехали туда добровольцами, включая и нас сами. Много съемок делалось тогда во время боев. Но большой фильм "Добровольцы. Воспоминания о будущем" получился только сейчас, в 2022 и 2023 годах. Основная цель - показать тех людей, которые добровольно пошли защищать мирных жителей Донбасса. Этот фильм о поколении, о феномене русского добровольчества", - сказал Кудряков.

Режиссером фильма стал ростовский кинематографист Юрий Мальцев. Съемки "Добровольцы. Воспоминания о будущем" велись на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик, в том числе в горячих точках конфликта. Завершились они в селе Широкино.

"Очень много съемок с мест боев, много съемок уникальных людей, это не только мужчины, люди пожилого возраста и совсем молодые ребята, которые не достигли еще 18 лет, есть и женский экипаж танка, а также такие знаковые фигуры, как Ходаковский, Бородай. В фильме есть невероятные истории подвигов, размышления. Весь фильм - сплошные харизматичные, удивительные, ребята. Это история про жизнь, про выбор", - добавил собеседник агентства.

Продолжительность документального фильма 55 минут, премьерный показ "Добровольцы. Воспоминания о будущем" состоится 28 ноября на фестивале документального кино "Линия фронта", который пройдет в Ростове-на-Дону с 28 ноября по 1 декабря. По словам Кудрякова, фильм будет переведен на английский, немецкий и испанский языки.