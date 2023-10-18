Лукашенко поздравил Безрукова с 50-летием

Президент Белоруссии отметил, что актер обладает блестящим талантом, тонким художественным вкусом и огромной работоспособностью

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Сергея Безрукова с 50-летием, отметив его вклад в укрепление белорусско-российского культурного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Белорусские зрители ценят вас как человека, чье многогранное творчество вносит большой вклад в расширение и укрепление белорусско-российского культурного сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что Безруков обладает блестящим актерским талантом, тонким художественным вкусом и огромной работоспособностью. "Отдельное уважение вызывают ваши высокие личностные качества, активная общественная деятельность и твердая гражданская позиция", - говорится в поздравлении. По его словам, каждый проект с участием Безрукова является знаковым событием.