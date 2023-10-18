Вышел мультсериал "Живой гараж" от создателей "Фиксиков"

На Rutube и Premier появились пять серий, в дальнейшем новые эпизоды будут выходить раз в неделю

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российская анимационная студия "Ярко" выпустила новый комедийный мультсериал "Живой гараж" для детей от четырех до шести лет. Производством мультфильма занимается студия "Аэроплан" - создатели мультсериала "Фиксики", сообщили ТАСС в пресс-службе "Ярко".

"18 октября состоится российская премьера комедийного сериала для дошкольников про творчество, изобретения и апгрейд игрушек от анимационной компании "Ярко", входящей в состав "Газпром-медиа холдинга". В этот день на Rutube и Premier выйдет пять серий, в дальнейшем новые эпизоды будут выходить раз в неделю. Сериал производится анимационной студией "Аэроплан" - создателем сериала "Фиксики" - по заказу "Ярко", - сказали в пресс-службе.

Новый развивающий мультсериал выполнен в технологии 3D и рассчитан на детей в возрасте от четырех до шести лет. Всего в первом сезоне запланировано 26 серий хронометражем по шесть минут каждая. По сюжету 8-летний мальчик Тимми вместе с семьей переезжает в новый дом, где случайно активирует Живой гараж и становится главным инженером.

"Как мама сына, я однажды задумалась, что среди героев многочисленных российских мультсериалов для мальчиковой аудитории так и не появилось кумиров. И тогда мне захотелось создать проект, в котором главной идеей будет не противостояние добра и зла, а креативность и возможность что-то создавать своими руками. В нашем новом сериале "Живой гараж" мы показываем, что творчество, мечты и изобретательность могут менять мир к лучшему. Супергерой в этом проекте - обычный мальчик, который решает проблемы игрушек благодаря своей смекалке и командной работе уникальных персонажей - инженериксов", - цитирует пресс-служба генерального директора и генерального продюсера "Ярко" Альбину Мухаметзянову.

Автором идеи и шоураннером сериала стал Олег Козырев, работавший над анимационными проектами "Тикабо", "Улетная доставка", "Фиксики", "Простоквашино", "Маша и Медведь". Режиссер проекта - Станислав Добровский.