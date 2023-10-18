Шахназаров представил фильм "Хитровка. Знак четырех" в Болгарии

Гостями премьеры стала посол России Элеонора Митрофанова, главы дипломатических миссий нескольких стран, политики, представители болгарских общественных организаций и соотечественников

СОФИЯ, 18 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Режиссер, генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров представил в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии свой новый фильм "Хитровка. Знак четырех". Как сообщает корреспондент ТАСС, гостями премьеры стала посол России Элеонора Митрофанова, главы дипломатических миссий нескольких стран, дипломаты, политики, представители болгарских общественных организаций и соотечественников.

"К сожалению, подобного рода события - творческие и хорошие - у нас стали проводиться реже. Большое спасибо, что вы приехали, что у нас получилось организовать этот премьерный показ", - сказала Митрофанова, приветствуя режиссера и пожелав зрителям приятного просмотра нового российского кино.

Зрители встретили Шахназарова на сцене Русского дома аплодисментами. "Мне приятно быть в Болгарии, мне приятно, что РКИЦ снова стал местом нашей встречи, и я рад представить свое новое кино болгарскому зрителю", - сказал российский режиссер.

Фильм для юношей и взрослых

В интервью ТАСС перед болгарской премьерой Шахназаров определил фильм "Хитровка. Знак четырех" как приключенческий детектив.

"Я сделал приключенческий детектив, героями которого стали наши выдающиеся художники Владимир Гиляровский и Константин Станиславский. Владимир Алексеевич - наш выдающийся писатель, который описал быт нашего, пожалуй, самого злачного места в Москве - Хитровку, мы присоединили к нему сюжет по мотивам рассказов Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, получилась приключенческая картина, которую можно отнести к легкому жанру, она подходит и для юношей, и для взрослых", - отметил режиссер, согласившись с предположением, что у этого кино, возможно, появится и продолжение.

"Если говорить о будущем фильма, то да, вероятно, что его можно будет продолжить. Здесь сложилась интересная детективная пара Станиславский - Гиляровский, некий аналог Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сам по себе район Хитровки тоже допускает множество детективных приключений. Поэтому продолжать эту тему можно достаточно долго. Не знаю, насколько я буду заниматься этим проектом, но в принципе это возможно", - сказал Шахназаров.

Модернизация "Мосфильма"

Отвечая на вопросы, Шахназаров прокомментировал работы по модернизации "Мосфильма", сделанные к 100-летию киноконцерна. "Мы завершили очень большой проект, большое строительство, которого не было на "Мосфильме" с середины прошлого века. Мы ввели в строй два павильона, 17-й - самый большой и самый технологичный павильон в России и 16-й - чуть поменьше, но тоже на самом высоком уровне, - рассказал генеральный директор киноконцерна. - У нас также появился дом костюма и реквизита, совершенно уникальное здание, специально приспособленное для этих целей. Раньше все костюмы и реквизит хранились в помещении, которое проектировалось под овощебазу и было построено в 1960 году. У нас теперь есть и центр кино с четырьмя залами, в том числе с большим залом, где можно организовывать и масштабные концерты". "Этот проект - наша гордость, наш вклад к 100-летию "Мосфильма", - подчеркнул он. - Этот проект мы сделали при помощи привлеченных инвестиций, без использования средств государственного бюджета".

Шахназаров полагает, что новые технические возможности "Мосфильма" дадут толчок в развитии российского кино. "Не моя миссия предсказывать, насколько изменится российское кино, я отвечаю за модернизацию и развитие киностудии "Мосфильм" и с чистой совестью могу заявить, что модернизация и развитие произошли. Но полагаю, что эта наша работа даст толчок к развитию российского кино в целом, тем более, что "Мосфильм" является ключевым предприятием нашей российской киноиндустрии, - подчеркнул он. - Кино - это та сила, которая объединяет многих людей, позволяет в самые сложные периоды политических событий сохранять связь друг с другом, и это его великая миссия, и оно должно развиваться".

Сотрудничество с Болгарией

Шахназаров отметил, что с удовольствием приезжает в Болгарию, но творческих планов по сотрудничеству с болгарскими коллегами у него пока нет. "Болгария встретила меня прекрасно, у нас с ней долгая дружеская история, идущая еще из советских времен. Я люблю Болгарию и много раз здесь бывал, представлял свои фильмы. Я всегда очень рад встречам с этой страной и болгарской публикой. Годы дружбы меня связывали с болгарскими кинематографистами. Поэтому Болгария для меня не чужая страна, я всегда рад сюда приехать и очень рад, что очередная возможность встретится с болгарской публикой представилась нынешней осенью в Русском доме", - сказал он. "Творческих планов по сотрудничеству с болгарскими коллегами на данный момент у меня нет, но история движется неисповедимыми путями, не исключаю, что они и появятся", - отметил Шахназаров.

"Сейчас в мире происходят огромные изменения, и наша страна, как это было последние 200 лет, является центром этих изменений, - подчеркнул режиссер. - Предсказать, как будет развиваться эта ситуация, - вопрос к всевышнему, но Россия в этом мире занимала, занимает и будет занимать ведущее место. Я этому очень рад". "Я считаю, что наша страна - одна из самых великих стран в истории человечества вместе с российским народом. Это не означает, что все другие хуже, но указывает, что наша страна в человеческой истории занимает очень важное место", - сказал Шахназаров, комментируя нынешнюю геополитическую ситуацию.

Премьерой "Хитровка. Знак четырех" знакомство с творчеством Шахназарова для болгарского зрителя не заканчивается. Как сообщил ТАСС руководитель сектора кино в РКИЦ Владимир Ястреба, до 8 ноября включительно в Русском доме будут представлены 12 фильмов российского режиссера, снятые в период с 1986 года по 2021 год.