СТС снимает новый сериал с Дмитрием Нагиевым

Речь идет о приключенческой комедии "Кто быстрее?"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Телеканал СТС начал съемки приключенческой комедии "Кто быстрее?", главные роли в которой исполнили Дмитрий Нагиев, Ольга Медынич, Анна Банщикова, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Канал СТС запустил съемки приключенческой комедии "Кто быстрее?", в которой герои Дмитрия Нагиева, Ольги Медынич, Анны Банщиковой и других актеров отправятся в путешествие на юг, чтобы найти бриллианты в один миллиард рублей", - говорится в сообщении.

Съемки восьмисерийного проекта проходят в Санкт-Петербурге. По сюжету персонаж Нагиева, водитель внедорожника и бывший заключенный по прозвищу Кекчуп, попадает в аварию. Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и дает странные вводные: "Геленджик" и "русалка". Решив, что Кекчуп умер, все они начинают искать сокровища.

"Сюжет поиска сокровищ интересен зрителям еще со времен "12 стульев". Наш сериал исследует всевозможные грани человеческой алчности. Алчность можно клеймить, а можно над ней смеяться. Мы выбрали второе. Для этого наши герои, обычные люди, оказавшись в немыслимых ситуациях, превращаются в супергероев, способных преодолеть огонь, воду и медные трубы", - привели в пресс-службе слова режиссеров проекта Ивана и Анастасии Снежкиных.