В Липецке впервые за пять лет пройдет международный конкурс пианистов имени Игумнова

В нем примут участие 56 музыкантов

ТАСС, 18 октября. Липецк впервые за пять лет примет международный конкурс-фестиваль пианистов им. К. Н. Игумнова, в котором заявили участие 56 музыкантов из России, Белоруссии и Китая. Об этом рассказала ТАСС директор Липецкого областного учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства Ирина Стеганцева.

"Последний раз мы проводили конкурс-фестиваль в 2018 году, после чего получился пятилетний перерыв. Это связано и с пандемией, и с тем, что в этом году отмечается 150 лет со дня рождения Игумнова, чье имя мы носим, и 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова - и так как у этих двух великих пианистов были прочные творческие связи, то мы решили провести фестиваль в этом году, отметив эти даты", - рассказала она.

По ее словам, на конкурсе-фестивале запланированы программы прослушивания пианистов от 7 до 23 лет и порядка 10 концертов в районных центрах Липецкой области: в Лебедяни, Усмани, Грязи, Задонске, Ельце. Собеседница агентства уточнила, что 27 октября участники фестиваля проведут день в городе Лебедянь, на родине Константина Игумнова: в школе его имени состоится творческая встреча, концерт и другие мероприятия. Стеганцева отметила, что с организаторами фестиваля сотрудничает Ассоциация лауреатов международного конкурса им. Чайковского, которая предоставляет награды получившему Гран-при и лауреатам.

Стеганцева рассказала, что фестиваль-конкурс проводится в Липецке с 1993 года, в 2023 году он состоится с 23 по 27 октября, в нем примут участие 56 пианистов из России, Белоруссии и Китая. По ее словам, возглавит жюри завкафедрой фортепианного искусства Московского государственного института музыки им. Шнитке Рустам Шайхутдинов, в его состав также вошли доцент кафедры фортепиано Московской консерватории им. Чайковского Денис Чефанов, пианист из Сербии Драгомир Братич, пианист из Турции Айбулус Гекхан, декан факультета фортепиано центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства Наталья Богданова, директор Липецкой филармонии Любовь Пличко.

Игумнов - русский пианист и педагог, один из создателей русской пианистической школы. Народный артист СССР, доктор искусствоведения, ректор Московской консерватории им. П. И. Чайковского (1924 - 1929).