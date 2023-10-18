Концерт Найка Борзова в Перми перенесли из-за спортивного форума

XI Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" будет проходить в Перми с 19 по 22 октября

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Концерт музыканта Найка Борзова в Перми, намеченный на 19 октября, перенесли на 30 марта из-за проведения международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Об этом сообщается на официальной странице концерта в социальной сети "ВКонтакте", а также на странице концерт-холла "Свобода", где должно было проводиться мероприятие.

"В связи с инфраструктурной загруженностью Перми в даты проведения всероссийских спортивных соревнований, мы вынуждены перенести концерт на весну. Увидимся с первыми лучами солнца 30 марта", - говорится в сообщении организаторов концерта. Отмечается также, что билеты будут действительны, необходимости обменивать их нет.

XI Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" будет проходить в Перми с 19 по 22 октября и станет одним из флагманских мероприятий программы празднования 300-летия столицы Прикамья. В дни проведения форума в городе пройдут пять крупных спортивных мероприятий, в том числе четыре международных. 19 октября на площадке Пермского академического Театра-Театра пройдут соревнования по баскетболу 3х3, которые объединят команды из восьми стран. В этот же день сборная команда России по регби проведет показательный матч со сборной командой региона. Также состоится фестиваль по фиджитал-спорту. На международном турнире URAL FC 20 октября выступят спортсмены из 11 стран. Главный бой вечера пройдет с участием олимпийского чемпиона 2020 года, четырехкратного чемпиона России Альберта Батыргазиева с непобежденным венесуэльцем Эндером Луцесом. 21 октября в Перми состоится "Битва роботов". Планируется, что участниками форума станет более 5 тыс. гостей и спортсменов практически из всех регионов России и дружественных стран.