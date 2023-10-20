Ректор Школы-студии МХАТ: мы в ответе за те пространства, которые нас приручили

В 1943 году в Москве была открыта Школа-студия МХАТ — один из ведущих отечественных театральных вузов. Идея ее создания принадлежит Владимиру Немировичу-Данченко. В разные годы учебное заведение возглавляли режиссер Василий Сахновский, театровед Вениамин Радомысленский, актеры Николай Алексеев, Вадим Крупицкий, Олег Табаков, историк театра Анатолий Смелянский. В юбилейный год нынешний ректор, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий рассказал о том, как Школа-студия МХАТ отмечает свое 80-летие

О выставке и спектакле

14 октября в московском Новом Манеже открылась большая экспозиция, посвященная истории Школы-студии МХАТ. Одна из ее целей — сохранение памяти о легендарных педагогах вуза, его преподавателях и истории начиная с 1943 года. Эта экспозиция состоит из фотографий, архивных видеозаписей спектаклей, книг, эскизов, макетов к постановкам.

После этой выставки мы начнем готовиться к спектаклю. Молодые драматурги написали документальную пьесу про Школу-студию МХАТ — очень интересную, с историческими фактами, с реальными персонажами вплоть до Немировича-Данченко. 18 ноября покажем его на Большой сцене Московского художественного театра. Это полноценный спектакль. Как мы назовем его, еще не знаю.

Также мы планируем несколько конференций. Они, наверное, будут проходить весь юбилейный сезон — это будет уже после Нового года для узконаправленных специалистов. Еще у нас запланированы несколько мероприятий на ВДНХ. Это все тоже в рамках празднования 80-летия.

О современной Школе-студии МХАТ

Несмотря на то что времена сегодня не самые простые, мы живем творчеством. И меня это очень радует. Мы маленькие, компактные. Мы — институт, а это высшее образование. При этом, мне кажется, это гениально придумано, что эти два слова — школа-студия — есть в нашем учебном заведении. Это очень личностное, с очень таким трепетным отношением к обучению. Я всегда горжусь тем, что у нас насчитывается 250 студентов и педагогов больше 200 человек — то есть тут почти на каждого студента по педагогу. И это очень правильно. В том числе с помощью этого удается поддерживать высокий уровень образования.

Например, у нас есть уникальнейший факультет сценографов, технологов по костюму. Их набирают раз в два года, пять-шесть человек, а педагогов там человек 10. Уникальные ребята выходят. И технологии там такие, что я даже не мог себе представить. Придумала это народная художница СССР Элеонора Петровна Маклакова, и сейчас тоже преподают ведущие художники по костюму.

Вообще это словно в традиции Школы-студии МХАТ, когда учителя передают знания своим выпускникам и уже они начинают также преподавать. Меня позвал сюда Авангард Николаевич Леонтьев, его же позвал Олег Павлович Табаков и т. д. и т. д. Это такая преемственность.

О планах

У нас есть предпроектная разработка нового шестиэтажного учебного здания внутри нашего двора. Меня как раз в сентябре переизбрали ректором еще на пять лет. Я надеюсь и мечтаю, что построим это здание. Пока же это не получилось по разным причинам. Меня успокоили мои коллеги — не сразу все получается. Может быть, появятся новые факультеты, те, которые мы из-за тесноты не можем делать сейчас. Не факультеты даже, а скорее курсы.

Например, мы имеем право набирать режиссеров. Но из-за того, что у нас действительно мало площадей, нам негде их разместить. Однако у нас выпускались режиссеры, но это было всего несколько человек на каких-то курсах, у мастеров театра актерского факультета. А можно, в принципе, и отдельный набрать курс, для этого есть все человеческие возможности, но вот территориальных возможностей очень мало. Там уже только дай коллегам волю, они предложат очень много идей.

О сотрудничестве

У нас в Школе-студии МХАТ учатся ребята из разных регионов, в том числе с новых территорий Российской Федерации. Немного, но они есть — например, из Донецка. Берем мы их прежде всего по таланту, а не по географии, и это правильно, я считаю. Они при поступлении проходят все испытания. Конечно, мы понимаем, откуда человек пришел, естественно, мы не черствые какие-то чурбаны, но профессиональные безусловно. Я буду рад, если больше талантливых ребят из новых регионов России приедет к нам поступать.

Сотрудничество же по обмену студентами с другими странами приостановлено. Хотя наши венгерские друзья, очевидно, мечтают об этом — я и сейчас созваниваюсь с руководителями. Может, мы это все же сделаем с Венгрией, с ними может получиться. Тем не менее сейчас надо работать и с теми, с кем мы сблизились. Так, я рад, что мы сблизились с моей родиной — Узбекистаном. Недавно у меня был руководитель актерского факультета Ташкентского театрального института, кое-что мы с ним наметили. Также мы с коллегами были в Казахстане, там тоже есть некоторые наметки. С Китаем общаемся.

Ранее мы сотрудничали с Гарвардским университетом — на протяжении 20 лет — и имели магистерскую историю. Было хорошо. Чехи приезжали к нам сюда. С Парижской консерваторией работали. Скучаем по такому взаимодействию, это был бесценный опыт обмена.

О ректорском юбилее

В этом году исполняется и 10 лет, как я ректор. Время пролетело как один день. В этом году также 40 лет, как я в Московском художественном театре. Вот я какой старый. Как-то, мне кажется, я в театре нуждаюсь, а театр во мне нуждается. Это очень важно для артиста. Сказать, что я такой настоящий ректор, я не могу. Но я так воспитывался: мы в ответе за те пространства, которые нас приручили. Мне главное, чтобы Школа-студия МХАТ не потеряла свое лицо, репутацию во всем мире. Я горжусь тем, что когда называют Константина Станиславского, то люди понимают, о чем идет речь.

Об отмене русской культуры и юбилее на сцене

Русскую культуру не отменяют, ничего подобного нет. Я это понял для себя по Казахстану, а также по тому, как у нас складываются отношения с венграми. Все это зависит от человека. Свидетельство тому и то, как я переговариваюсь со своими друзьями в США, которые на низком старте. "Сейчас же все это закончится", — говорят мне люди. И действительно, когда-нибудь же это закончится. Все равно добро победит зло в каком-то виде. Поэтому главное — сохранить это все. Пока получается.

Беседовала Полина Богомолова