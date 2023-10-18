В Дербенте возобновили реставрацию древнейшей в России мечети

В объект вложено 85 млн рублей и еще необходимо 173 млн рублей, которые сейчас запросили в рамках поручения президента о выделении 5 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Реставрацию старинной Джума-мечети в дагестанском Дербенте возобновили. На проведение работ потребуется еще более 170 млн рублей, которые планируют получить из выделенных городу дополнительных средств, сообщил ТАСС руководитель управления Министерства культуры РФ по ЮФО и СКФО Денис Проценко.

"Джума мечеть VIII века <...> - достаточно многострадальный объект, потому что в 2016 году было проектирование. В процессе работы были выявлены неточности в проекте, остановили работы, ушли в перепроектирование. В июне этого года мы согласовали новую проектную документацию. Уже в объект вложено 85 млн рублей и еще необходимо 173 млн, которые сейчас запросили в рамках поручения президента о выделении 5 млрд [рублей], в том числе на этот памятник", - сказал Проценко в кулуарах семинар-совещания по вопросам государственной охраны объектов культурного наследия с руководителями исполнительных органов субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов при участии Минкультуры РФ.

В июне президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан посетил мечеть Джума в Дербенте и пообщался с председателем мечети Сеид-Яхьяом Сеидовым. Во время экскурсии мулла обратился к Путину с просьбой ускорить реставрацию. После посещения региона президент поручил выделить дополнительно городу 5 млрд рублей. Как позднее уточнил глава республики Сергей Меликов, выделенные средства пойдут на развитие Дербента, в том числе на строительство в городе социальных объектов и обновление инфраструктуры.

О мечети

Джума-мечеть в Дербенте - это самая древняя мечеть в России и одна из старейших в мире. Согласно письменным источникам, ее строительство начал арабский полководец Маслама ибн Абдул-Малик в 733-734 годах н. э. Во внутреннем дворе мечети растут три многовековых дерева - платаны. В 2012 году эти тысячелетние деревья были признаны природными памятниками и теперь охраняются государством.

Все основные постройки комплекса дошли до наших дней: главное здание, медресе - школа при мечети - и жилые строения. Длина мечети Джума составляет 68 м, высота купола - 17 м. Мечеть является объектом культурного наследия народов РФ и объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Реставрация мечети была начата в 2019 году.