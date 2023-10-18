Умер актер Евгений Артемьев, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей"

Ему было 68 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Актер театра и кино Евгений Артемьев, сыгравший в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей", умер в 68 лет. Об этом сообщается на сайте Театра им. В.Ф. Комиссаржевской, где он служил многие годы.

"Ушел из жизни Евгений Артемьев, - говорится на сайте учреждения. - Коллектив Театра им. В.Ф. Комиссаржевской скорбит вместе с близкими". Артист умер 14 октября. О месте и времени прощания театр сообщит дополнительно.

Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс главного режиссера Театра им. В.Ф. Комиссаржевской Рубена Агамирзяна) в 1981 году. После окончания института несколько лет проработал в театре мастера. Он сыграл главные и эпизодические роли во многих спектаклях, в их числе - "Как важно быть серьезным" (постановка А. Белинского) и "Баллада о солдате" (постановка Г. Опоркова).

Впоследствии Артемьев несколько лет проработал в детском драматическом "Театре на Неве", а в 2004 году вернулся в родной театр, но уже в качестве заведующего труппой (до 2015 года).

Среди работ актера в кино - фильмы "Без видимых причин", "Это было за Нарвской заставой", "Торпедоносцы", а также сериалы "Мангуст", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Хроники убойного отдела", "Свои и чужие" и многие другие.