В Омске издали монографию о культуре города во время Гражданской войны

Директор музея Фарида Буреева отметила, что издание об этой стороне Гражданской войны в Сибири не имеет аналогов

ОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Омский областной музей изобразительных искусств имени Врубеля издал к своем столетию, которое будет отмечаться в 2024 году, уникальную монографию о развитии во время Гражданской войны культуры и художественной жизни Омска, сообщает корреспондент ТАСС. Этот период мало изучен из-за установок советского времени, несмотря на большое влияние на раннесоветскую культуру Сибири.

"Хронологические рамки исследования охватывают период с 1918 года, начала Гражданской войны в Сибири, до 1922 года, когда на востоке страны окончательно утвердилась советская власть. Временной отрезок - около пяти лет - позволяет проследить, как события Гражданской войны отразились на развитии культуры и художественной жизни региона", - рассказала на презентации книги автор монографии "Очерки о художественной жизни Омска в годы Гражданской войны в Сибири", искусствовед, главный научный сотрудник музея Ирина Девятьярова.

Как уточнила ТАСС директор музея Фарида Буреева, уникальное издание об этой стороне Гражданской войны в Сибири не имеет аналогов. Монография, изданная к столетию музея, которое отметят в следующем году, отчасти захватывает и историю создания этого учреждения, так как именно в тот период в Сибирь стали прибывать беженцы из Москвы, Санкт-Петербурга и европейской части страны, среди которых было немало деятелей искусств. Их культурное наследие осталось в сибирских музеях, фондах и частных коллекциях.

Первая часть книги охватывает период до конца 1919 года, когда Омск имел статус столицы Белой России и играл исключительную роль в истории страны. Местные и приезжие художники принимали участие в агитационно-пропагандистской работе колчаковских учреждений: Русского бюро печати, Осведомительного отдела Главного штаба. Вторая часть посвящена периоду, когда в Сибири установилась советская власть. Это время характеризуется новыми тенденциями в культуре в связи со сменой идеологических форм. Многие представленные в книге документы и материалы публикуются впервые. Книга будет передана в библиотеки и музеи Омска, также ее можно будет приобрести в самом музее им. Врубеля.

Советская власть в Омске была свергнута в июне 1918 года в результате восстания Чехословацкого корпуса. Город сначала был резиденцией Временного Сибирского правительства, затем Временного Всероссийского правительства, с ноября 1918 года - правительства адмирала Александра Колчака, который занял должность Верховного правителя России. Уже через год после наступления 3-й и 5-й армий Восточного фронта РККА Колчак и его армия вынуждены были покинуть Омск.