18 октября, 14:55

В Музее кино в Москве пройдут кинопоказы к 105-летию со дня рождения Галича

В частности, в репертуаре мультфильмы "Русалочка" и "Летающий пролетарий"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Музей кино на ВДНХ в Москве проведет цикл кинопоказов по случаю 105-летия со дня рождения известного автора и исполнителя песен, создателя пьес и сценариев к популярным кинофильмам Александра Галича, сообщили в пресс-службе музея.

"До того, как стать популярным исполнителем авторской песни, Александр Галич прославился как создатель пьес и сценариев к кинофильмам. К юбилею выдающегося автора Музей кино подготовил специальную программу анимации и кинокартин, которые можно будет посмотреть бесплатно по входному билету на площадку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в репертуаре 21 и 22 октября мультфильмы "Русалочка" (1968), "Летающий пролетарий" (1962), "Мальчик из Неаполя" (1958), "Упрямое тесто" (1955), а также фильмы "Бегущая по волнам" (1967), "Вас вызывает Таймыр" (1970) и "Верные друзья" (1954) по сценариям Александра Галича. 

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