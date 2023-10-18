18 октября, 14:58

Концерт группы "Несчастный случай" в "Крокус Сити Холле" отменили

Дополнительную информацию сообщат позже

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Концерт группы "Несчастный случай", запланированный в "Крокус Сити Холле" на 16 ноября 2023 года, отменен. Как пояснил в беседе с ТАСС лидер группы Алексей Кортнев, это решение было принято "еще полтора года назад".

"Полтора года назад концерт отменили", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему большой концерт коллектива в честь 40-летия группы не состоится.

На сайте площадки отмечается, что концерт, перенесенный с 1 апреля 2022 года на 16 ноября 2023-го, не состоится, а дополнительная информация будет сообщена позже.

Ранее сообщалось об отмене концерта "Несчастного случая" в Самаре. В клубе Kowalski, где музыкант должен был выступить в конце ноября, не смогли назвать причины отмены мероприятия. 

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