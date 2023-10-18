ГИТИС и Большой театр Сенегала договорились о сотрудничестве

Как заявил ректор института театрального искусства Григорий Заславский, в африканской стране "очень заинтересованы в продвижении высокой российской культуры"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства - ГИТИС подписал договор о сотрудничестве с Большим театром Сенегала, сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский, который находится в Сенегале с рабочим визитом.

"В Сенегале для нас открываются большие перспективы для сотрудничества. В Дакар я приехал по приглашению генерального директора Большого театра Дакара. И благодаря замечательной предварительной работе его коллег все переговоры проходят на серьезном уровне. Здесь очень заинтересованы в продвижении высокой российский культуры. Мой рабочий визит продолжается неделю - такой длинной командировки у меня еще не было, но пауз почти нет", - рассказал Заславский.

Он провел переговоры с гендиректором Большого театра в Дакаре Ансуманом Соне, председателем Союза актеров Сенегала и президентом Союза писателей этой страны. Они договорились, что из переданных авторами ГИТИСу пьес в Москве составят вечер сенегальской драматургии. В свою очередь сенегальские коллеги готовы адаптировать пьесы Чехова для дакарской сцены с участием гитисовской постановочной команды. Также в рамках подписанного договора о сотрудничестве планируются тренинги ГИТИСа по актерскому мастерству и мастер-классы для художников-технологов.

Среди намеченных мероприятий ГИТИСа в Сенегале - концерт студентов балетмейстерского и музыкального факультетов театра, который запланирован на 2 декабря. Одновременно планируется провести мастер-классы по народному танцу.

Заславский отметил искренность коллег и желание создать творческие и образовательные проекты при софинансировании обеих сторон. "Поэтому мы шаг за шагом будем двигаться к реализации наших идей", - добавил ректор.