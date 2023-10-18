В Москве прошел концерт памяти Геннадия Гладкова

Его музыку исполнил оркестр под управлением заслуженного артиста РФ Михаила Фадеева

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Концерт в память о советском и российском композиторе, народном артисте РФ Геннадии Гладкове "Три товарища" состоялся на сцене "Москонцерт холл", передает корреспондент ТАСС.

Гладков умер 16 октября на 89-м году жизни. Его похоронят 19 октября на Ваганьковском кладбище.

"Геннадий Игоревич был веселый и позитивный. Мы сегодня решили сыграть программу из его великолепных произведений", - такими словами ведущий открыл концерт.

После слов ведущего на сцену вышел друг композитора поэт-песенник, писатель и драматург Юрий Энтин. Он отметил, что они с Гладковым дружили более 60 лет, и ближе друга у него не было. "Все, что он [Гладков] писал, он ни за что не хотел издавать на пластинках. Издавал исключительно нотные тетради и был счастлив", - отметил Энтин.

В фойе гостям представили впервые изданные пластинки с вокальным циклом Гладкова на стихи Пабло Неруды "Поезд памяти" и с его оригинальной музыкой к фильму "Джентельмены удачи". Музыку Гладкова на сцене исполнил оркестр под управлением заслуженного артиста РФ Михаила Фадеева. В концерте также принял участие заслуженный артист России Леонид Серебренников. Смотр провели при поддержке Министерства культуры РФ и "Росконцерта".

Ранее соболезнования родным и близким композитора выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин, а также заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер, режиссер Светлана Дружинина и другие. Так, Дружинина в беседе с ТАСС назвала смерть Гладкова большой потерей, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил вклад композитора в культуру России, а Варшавер назвал Гладкова великим композитором и удивительным человеком. Также народный артист России Михаил Боярский отнес совместную работу с Гладковым к самым счастливым моментам в своей творческой биографии.