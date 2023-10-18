В штаб-квартире ООН в Женеве состоялся концерт в честь 150-летия Рахманинова

Постоянный представитель России Геннадий Гатилов отметил, что мероприятию предшествовала длительная подготовка

ЖЕНЕВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Концерт, посвященный 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова (1873-1943), прошел в Женеве. Музыкальный вечер, организованный постоянным представительством России и фондом социальных инициатив "Мир и гармония", состоялся при полном аншлаге во Дворце Наций, где расположена штаб-квартира ООН.

Пианист, профессор Цюрихского университета искусств, победитель первого конкурса имени Рахманинова в 1983 году Константин Щербаков представил пьесы-фантазии "Элегия", "Прелюдия", "Мелодия", "Полишинель", салонные пьесы "Вальс", "Баркарола" и "Юмореска", этюды-картины и другие произведения композитора.

Постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что концерту во Дворце Наций, посвященному 150-летию Рахманинова, предшествовала длительная подготовка. "Считаем, что то, что мы делаем, наглядно показывает: русскую культуру нельзя предать забвению, и этого не способны добиться никакие наши недоброжелатели, - отметил Гатилов. - Об этом свидетельствует большой интерес международной общественности к этому мероприятию, полный зал".

Глава российской дипмиссии назвал очень символичным тот факт, что Рахманинов часть своей жизни провел в Швейцарии. "Взаимосвязь между Швейцарией и Россией наглядно видна через творчество Сергея Рахманинова, - сказал Гатилов. - Мы благодарны Отделению ООН в Женеве и его культурному комитету за помощь в организации этого важного мероприятия". Постпредство РФ "продолжит проводить культурную повестку и уделять большое внимание популяризации российской культуры".

Президент фонда социальных инициатив "Мир и гармония" Эльмира Щербакова сказала в интервью ТАСС, что "нужно было обязательно отметить 150-летие Рахманинова в ООН, потому что эта организация объединяет много государств". "В нынешней непростой международной обстановке культура и искусство дают нам свет и осознание того, что нужно быть добрее и бережнее относиться друг к другу и к нашей планете", - сказала собеседница агентства. Щербакова сообщила, что на 2024 год у фонда "Мир и гармония" большие планы, связанные с Днем русского языка, отмечаемого ежегодно в день рождения Пушкина 6 июня. "Это будет юбилейный год. Пушкину - 225 лет, поэтому мы готовим очень интересную программу", - отметила она, добавив, что запланированы и другие интересные мероприятия в Женеве.