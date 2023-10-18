Произведения Баха и Гайдна прозвучали для участников СВО в Третьяковской галерее

Концерт прошел в зале Врубеля под руководством дирижера Алексея Соболева

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский национальный оркестр исполнил произведения Иоганна Баха, Йозефа Гайдна и Винченцо Беллини на благотворительном вечере для участников специальной военной операции и их семей в стенах Третьяковской галереи, передает корреспондент ТАСС.

"Я хочу сказать о тех, кто здесь. Это бойцы и герои. Я хочу сказать о женщинах - матерях, которые воспитали бойцов, солдат, офицеров. Матери воспитывают сотни тысяч людей. Спасибо бойцам. И отдельное спасибо вам, великим российским женщинам", - сказал в преддверии концерта глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

"Мы решили сделать подарок тем ребятам, которые защищают нашу Родину. Их здесь много, есть раненые ребята. И, конечно, здесь их семьи. Посмотрите, сколько пришло людей", - добавил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

Концерт прошел в зале Врубеля Третьяковки под руководством дирижера Алексея Соболева. Музыканты исполнили Сюиту для оркестра №1, Адажио из "Пасхальной оратории" и "Арию" из Третьей оркестровой сюиты Иоганна Себастьяна Баха, Концерт для виолончели с оркестром №1 Йозефа Гайдна. Также зрители услышали в зале Концертную фантазию на темы из оперы "Норма" для двух кларнетов с оркестром авторства Винченцо Беллини. В этот прозвучал и Концертный полонез для скрипки с оркестром №1 польского композитора Генрика Венявского.