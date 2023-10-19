В Петербурге назвали лауреатов международного конкурса оперных певцов имени Шаляпина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Первый международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина назвал своих лауреатов. Финал и торжественная церемония награждения победителей прошли в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, передает корреспондент ТАСС.

Гран-при конкурса завоевал 30-летний баритон из Кирова Игорь Подоплелов.

"На Шаляпинском конкурсе нам хотелось услышать прежде всего низкие голоса, и мы их услышали. Мы считаем, что нам нужно выращивать новое поколение певцов и стараться им помогать. Поэтому мы здесь и ждем, что в ближайшем будущем у нас появятся хорошие, перспективные певцы", - сказал журналистам председатель жюри солист Мариинского театра, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. В финале он исполнил несколько дуэтов с участниками конкурса.

Первой премии удостоен молодой тенор Иосиф Никитенко из Белоруссии. Председатель жюри вручил ему еще и свой приз, пригласив принять участие в Седьмом фестивале Ильдара Абдразакова по разным городам России.

Лауреатом второй премии стал российский баритон Алексей Юрковский из Нижнего Новгорода. Третья премия присуждена сопрано Екатерине Журавлевой из Ханты-Мансийска.

Участники финала пели в сопровождении оркестра "Северная симфония" Музыкального театра имени Федора Шаляпина под управлением Фабио Мастранджело. "Мы отобрали 36 из 213 человек, приславших заявки. Второй тур был настолько сильный, что мы вместо 9 пропустили в финал 12 человек", - рассказал маэстро. По его мнению, "Россия по большому счету это последняя страна, где культура значит много. Она позиционирована у нас на очень высоком уровне. Власти обращают очень большое внимание на культуру и слава Богу".

Организаторы проекта

Организаторами международного конкурса выступили Музыкальный театр имени Федора Шаляпина и Государственный музей театрального и музыкального искусства. Проект реализован при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Президентского фонда культурных инициатив.