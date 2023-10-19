Театр имени Шаляпина покажет премьеру мюзикла "Три товарища" по роману Ремарка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Музыкальный театр имени Федора Шаляпина представит премьеру спектакля "Три товарища" на музыку Евгения Загота по мотивам одноименного романа Эриха Марии Ремарка. Показ пройдет во Дворце искусств Ленинградской области.

"Меня привлекла музыка, с которой очень удобно работать артистам. Евгений Загот проявил себя как большой мастер крупной формы, близкой к оперному жанру. Это то направление, в котором писал музыку один из моих педагогов Леонард Бернстайн", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель театра Фабио Мастранджело. Очень важной в романе, наряду с темой любви, он назвал линию взаимоотношений друзей, вместе переживших испытания войной. "Дружба и поддержка друзей в таких абсолютно негативных обстоятельствах - это человеческая победа, то, что дает возможность продолжать жить", - считает маэстро.

Спектакль рассказывает историю "потерянного поколения" молодых людей, выживших в Первой мировой войне, но не сумевших найти свое место в мирной жизни. Действие разворачивается в послевоенной Германии 1920-х годов.

"В работе над спектаклем для меня была важна мысль Ремарка о том, что темные времена проявляют светлых людей. Эта вера в свет есть в музыке. Мне не хотелось делать мрачную депрессивную историю, а хотелось донести мысль о том, что какие бы тяжелые и страшные ни были времена и испытания, у каждого из нас есть возможность остаться людьми", - рассказал об идее постановки режиссер Филипп Разенков. Он добавил, что эта тема лично для него перекликается с историей Ленинграда-Петербурга, который пережил тяжелейшие испытания войной и блокадой и знает что это такое - в самые сложные времена сохранить человеческое достоинство.

Спектакль "Три товарища" напомнит зрителю, что любовь способна победить самые страшные воспоминания и подарить веру в будущее.

Сценографическое решение спектакля, построенное на контрастах, создал художник Елисей Шепелев. Художник по костюмам - Татьяна Ногинова.