Голикова заявила, что покинувшие РФ деятели культуры могут одуматься и вернуться

Вице-премьер России считает, что сейчас у уехавших не хватает смелости признать свою ошибку

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не понимает культурных деятелей, которые спустя долгие годы жизни в России покинули страну, и надеется, что они переосмыслили свое решение. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Я не понимаю, как можно уехать из своей страны, как можно уехать от своих предков, от того, что ты переживал много лет со своей страной, и все перипетии, и все сложности, и все исторические периоды времени. <...> Ты учился вместе со страной, ты формировал ее традиции. Кто-то формировал на основе этого законы, правила игры. И с легкостью бросить, за одну ночь или за одну неделю перечеркнуть то, чем ты гордился, если ты был истинным гражданином своей страны?" - поделилась вице-премьер в беседе с ТАСС.

Те, кто уехал - сделали свой выбор, считает Голикова. "Если ты ошибся и сделал неправильный выбор, всегда можно эту позицию изменить. Другой вопрос, а готовы ли они ее менять? Что для них была их страна? Я в данном случае говорю о тех творческих людях, которые ее покинули. Это было место, где они зарабатывали, или это было что-то другое? Мне кажется, для них - для многих - это было первое", - сказала собеседница агентства.

Голикова также выразила надежду, что многие переоценили принятое решение. "Просто сейчас у них не хватает смелости это признать, потому что признание того, что ты ошибся, это тоже отличает человека с высокой гражданской позицией", - считает вице-премьер.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.