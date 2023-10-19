Голикова сообщила, что в ПМКФ могут принять участие страны - представители БРИКС и ШОС

Вице-премьер РФ отметила, что заявки будут приниматься до 1 ноября

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ), который пройдет в середине ноября, получил заявки на участие от 70 стран - представителей БРИКС, ШОС и СНГ. Об этом сообщила в интервью ТАСС вице-премьер РФ, председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова.

"Пока мы находимся в том информационном потоке обращений, который к нам идет. К нам поступили предложения из 70 стран. И страны БРИКС есть, и ШОС, и СНГ, - это наши друзья, наши коллеги, на приезд которых мы рассчитываем, мы уже видим, что многие из них заявились. Пока не буду забегать вперед, называя фамилии и должности, но могу уже сейчас сказать, что есть и министры культуры, и их заместители, есть представители творческой общественности, политических кругов", - рассказала собеседница агентства. Вице-премьер отметила, что оргкомитет будет собирать заявки до 1 ноября, а затем подводить итоги.

"Мы переживаем очень сложные два года, кто-то их называет драматическими, кто-то годами перелома. <…> Конечно, если смотреть на культурный форум и то, что мы хотим на нем обсудить через призму качественно нового этапа развития цивилизации, то, безусловно, нам есть о чем поговорить не только внутри страны, но и со своими зарубежными коллегами", - отметила председатель оргкомитета форума.

Голикова также добавила, что при проведении мероприятия будут приняты меры для соблюдения эпидемиологической безопасности. "В состав нашего организационного комитета входит Анна Юрьевна [Попова] как главный санитарный врач - мы ей очень доверяем, ее службе [Роспотребнадзору]. Поэтому все, что положено для целей соблюдения эпидемиологической безопасности, мы, конечно, предусматриваем. Если у коллег из различных делегаций будет желание пройти тестирование, провериться, все это будет обеспечено силами нашего Роспотребнадзора", - пояснила вице-премьер.

Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году пройдет 16-18 ноября. Организаторами проекта являются правительство России, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга. Главой дирекции форума стал художественный руководитель Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, он сменил Егора Москвина. В 2020 и 2021 годах форум не проводился из-за пандемии, в 2022 году также был отменен.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.