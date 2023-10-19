Голикова считает, что пьесы русских классиков будут ставить на сценах Европы и Америки

Музыка русских композиторов будет звучать от Японии до Канады, уверена вице-премьер России

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Произведения русских классиков по-прежнему будут звучать на сценах Европы и Америки, а имена русофобов со временем забудут, такое мнение высказала в интервью ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Думаю, что, скорее всего, будут забыты имена тех, кто сегодня упоминает имена наших деятелей культуры в своей русофобской риторике. А то, что касается наших великих деятелей культуры, нашего Толстого, нашего Достоевского, нашего Чайковского, Рахманинова, - они будут звучать, как и звучали всегда. Пьесы будут ставиться на европейских и американских подмостках, и музыка будет звучать от Японии до Канады. Так было и так будет, я в этом абсолютно уверена", - рассказала собеседница агентства.

Вице-премьер отметила, что российская культура - многогранная, многонациональная, многоконфессиональная и всегда была "огромной частью" мировой культуры и цивилизации. По ее мнению, диалог между деятелями культуры во многом определяет, как будет развиваться новый цивилизационный этап - этой теме, в том числе посвятят часть дискуссий на предстоящем Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Конечно, насколько содержательно пройдут наши панельные дискуссии, насколько заинтересованными и подготовленными будут наши коллеги к такому диалогу - от этого очень многое зависит. И если считать сегодня даже те 70 стран, которые заявились [к участию в форуме] - это существенная часть мирового сообщества, готовая говорить о том, как культура должна развиваться в мире, какие традиции, какие связи должны складываться. И форум наш называется форумом объединенных культур. Само название за себя говорит, что мы должны обсудить эту тему, как мы ее видим", - пояснила Голикова.

Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году пройдет 16-18 ноября. Организаторами проекта являются правительство России, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга. Главой дирекции форума стал художественный руководитель Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, он сменил Егора Москвина. В 2020 и 2021 годах форум не проводился из-за пандемии, в 2022 году также был отменен.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.