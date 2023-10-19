19 октября, 05:00

Голикова назвала показ кино без прокатного удостоверения нарушением

Так вице-премьер ответила на вопрос об отношении российских властей к показу в кинотеатрах некоторых западных кинохитов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила, что показ в кинотеатрах фильмов, у которых нет прокатных удостоверений, является нарушением.

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"Это нарушение. Прокатное удостоверение никто не давал. Так и относимся", - сказала она в интервью ТАСС в ответ на вопрос, как государство относится к показу в кинотеатрах некоторых западных кинохитов. "Пока грозим, что этого делать нельзя", - добавила она, говоря о возможных наказаниях.

Ранее сообщалось, что в расписании на сайтах некоторых российских кинотеатров, за исключением крупных федеральных киносетей, появилась информация о показах фильмов "Барби" режиссера Греты Гервик и "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Обе картины показывали в рамках бесплатного предсеансового обслуживания перед российскими короткометражными фильмами, поскольку у голливудских картин нет прокатного удостоверения. Права на "Оппенгеймера" принадлежат американской студии Universal Pictures, "Барби" выпустила киностудия Warner Bros. Обе компании покинули российский рынок весной 2022 года и с тех пор ни один фильм этих киностудий официально в российский прокат не вышел.

По аналогичной схеме в России показывают и другие голливудские картины. Штраф за прокат или показ фильма без прокатного удостоверения составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, за повторное нарушение - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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