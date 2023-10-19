Голикова призвала поддерживать российские ценности и традиции в кино

Вице-премьер отметила, что, хотя аудитория и может быть разной, но ее запросы во многом определяются воспитанием и ценностями

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские традиционные ценности и то, чем гордится страна, нужно продвигать в отечественном кино, такое мнение в интервью ТАСС выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Я все-таки приверженец такой, наверное, государственной позиции в этом направлении - сохранения и продвижения через эти институты [кино] именно того, чем гордится наша страна. Мне кажется, что это главное. Это может быть не навязчиво, но это всегда должно проходить через любую картину, через любое произведение, даже самыми небольшими штрихами", - рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что традиционно для России главными ценностями были "долг, патриотизм, семья, любовь к родине, любовь и ненависть как таковые".

"Конечно, государство, являясь самым большим кинопродюсером, поскольку финансирует кино, имеет право предъявлять определенные требования к тому содержанию, которое за счет этих денег получается. И не только государство в лице власти, но и общество в лице того налогоплательщика тоже имеет право предъявить требование к тому, что показывается, и насколько это отвечает общественному запросу и общественным ценностям. Наша система ценностей, наши традиции, наши верования, они тоже должны быть поддержаны в развитии кино", - считает вице-премьер.

При этом Голикова отметила, что, хотя аудитория и может быть разной, но ее запросы во многом определяются воспитанием и ценностями.

"И Фонд кино, и Министерство культуры, конечно, непосредственно на своих экспертных советах все-таки выбирают то кино, которое, кажется, что будут смотреть, которое имеет достойное содержание. Понятно, что может быть ошибка. Понятно, что не на все картины выдаются финансовые ресурсы государства, это тоже понятно, но голосует зритель, еще раз хочу подчеркнуть это. Какого зрителя мы имеем? Во многом зависит от нас, от того, какого зрителя мы воспитываем", - пояснила Голикова.