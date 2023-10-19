В Петербурге откроют выставку о феномене панка и группе "Король и Шут"

Экспозицию представят 3 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Масштабная экспозиция, рассказывающая о феномене панка, его истории в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и современные арт-инсталляции, откроется в пространстве "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге 3 ноября. Особое внимание на выставке уделят группе "Король и Шут", а многие экспонаты, в частности, личные вещи лидера коллектива Михаила Горшенева, будут демонстрировать впервые, сообщили ТАСС организаторы.

Весной 2023 года выставку показали в Москве, но в Петербурге она предстанет в дополненном виде. "Экспонаты выставки разместятся в виде двух образных таймлайнов: один расскажет об истории жанра от рождения группы Sex Pistols до современного русского панка, а другой - о группе "Король и Шут". Петербург занимает особе место в истории панка и группы "Король и Шут", и многие экспонаты на петербургской выставке будут представлены впервые", - рассказали организаторы.

Вместе с артефактами, рассказывающими о группе, и личными вещами Андрея Князева и Михаила Горшенева, в экспозиции появятся материалы о ленинградском панк-рок-клубе Tamtam, где со своими первыми концертами выступал "Король и Шут".

"Уникальным дополнением петербургской выставки станет зал с работами отечественных концептуалистов и постмодернистов: Олега Котельникова, Егора Летова, Игоря Межерицкого, Дмитрия Алексеева, Григория Ющенко и работы Сергея "Пахома" Пахомова и других", - отметили организаторы.

Среди других примечательных экспонатов - платья от основательницы панк-стиля в высокой моде Вивьен Вествуд, оригинальные принты автора обложек к альбомам Sex Pistols Джейми Рида, магнитоальбомы "первых советских панков" и уникальные экспонаты из домашней студии Егора Летова.

В сборе материалов для выставки принимали участие мама Михаила Горшенева Татьяна Горшенева, вдова Егора Летова Наталья Чумакова, вдова Андрея Свина Ольга Король-Бородюк. Создателями выставки "Панк-культура. Король и Шут" выступают "Плюс Студия", "Яндекс Афиша" и Бюро Planet9, известное своими выставками "Виктор Цой. Путь героя", "Балабанов. Выставка-путешествие" и "Первая позиция. Русский балет". В кураторской группе над экспозицией работали музыкальный критик и радиоведущий Борис Барабанов, искусствовед Василий Успенский, музыкальный продюсер Игорь Гудков, рок-музыкант, художник и автор песен групп "Король и Шут" и "КняZz" Андрей Князев, а также поэтесса и фотохудожник Агата Нигровская.