Песни Гладкова войдут в программу джазового фестиваля в Новосибирске

Мероприятие будет проходить с 22 по 28 октября

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Песни советского и российского композитора, народного артиста РФ Геннадия Гладкова войдут в детскую программу Международного джазового фестиваля SibJazzFest в Новосибирске, который будет проходить с 22 по 28 октября. Об этом сообщила журналистам заместитель директора Новосибирской филармонии Алена Болквадзе.

"У нас в Новосибирской филармонии есть традиция концертов джазовых для детей. <...> В состав детской программы [фестиваля] вошли песни советских композиторов и, конечно, Геннадий Гладков. Все билеты практически проданы", - сказала она.

SibJazzFest-2023 пройдет на концертных площадках Новосибирской филармонии с 22 по 28 октября - это серия уникальных концертных программ, объединенных современным российским джазом. В нем примут участие артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока и Новосибирска. В программе впервые будет представлен концерт от незрячего музыканта и вокалиста из Екатеринбурга Рафаила Минеева с участием специального гостя пианиста-виртуоза Бориса Березовского. Также во время фестиваля пройдут мастер-классы для профессиональных звукоинженеров концертных площадок. SibJazzFest посетит журналист и музыкальный обозреватель Кирилл Мошков. Он покажет свой фильм, приуроченный к 100-летию российского джаза, ленту еще не демонстрировали в Новосибирске.

Sib Jazz Fest - один из немногих в России джазовых фестивалей, программа которого состоит из выступлений зарубежных звезд, которые выходят на сцену как со своими, так и с новосибирскими коллективами. Он проводится раз в два года, предыдущий фестиваль прошел в 2021 году. Его открыл лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом года, французский джазовый пианист Седрик Онрю. Sib Jazz Fest входит в национальный проект "Культура".

О композиторе

Гладков умер 16 октября на 89-м году жизни. Его похоронят 19 октября на Ваганьковском кладбище. Композитор родился в Москве. Его первой работой стало музыкальное сопровождение к документальному фильму "Тайны минувшего" студии "Центрнаучфильм" (1962). Музыка композитора звучит в фильмах режиссеров Александра Серого ("Джентльмены удачи", "Ты - мне, я - тебе"), Александра Митты ("Точка, точка, запятая…"), Игоря Усова и Геннадия Казанского ("Новогодние приключения Маши и Вити"), Марка Захарова ("Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона"), Яна Фрида ("Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Дон Сезар де Базан", "Тартюф"), Аллы Суриковой ("Человек с бульвара Капуцинов"). Также он написал музыку ко многим популярным мультфильмам. В их числе "Самый, самый, самый, самый", "Малыш и Карлсон", "Бременские музыканты", "По следам бременских музыкантов", "Как львенок и черепаха пели песню", "Голубой щенок".