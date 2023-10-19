В Брянске открылась выставка Союза художников России для приграничных районов

В экспозицию вошли 120 работ

БРЯНСК, 19 октября. /ТАСС/. Около 120 работ представили на передвижной выставке регионального отделения Союза художников России "Брянские художники приграничным районам области". Экспозиция уже была на приграничных территориях и теперь приехала в областной центр, сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора департамента культуры Брянской области Юрий Сатюков.

"Работы уже выставлялись в приграничных районах области, в Брянске открылась итоговая выставка", - рассказал Сатюков.

Проект позволил жителям приграничных территорий оказаться в основных культурно-исторических местах региона, не посещая их лично. "На полотнах природа родного края: окрестности Овстуга и архитектура Свенского монастыря, разливы Десны и Вщижские пейзажи. Авторы демонстрируют широкие возможности масляной живописи, техническое многообразие графических техник (уголь, сепия, пастель, монотипия), особенности росписи по ткани и специфику работы в материале (дерево, керамика, мрамор)", - рассказали журналистам в Городском выставочном зале.

Всего в передвижной выставке собрано 120 работ авторов, входящих в Союз художников России. Посвящена экспозиция 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Закроется она в День народного единства - 4 ноября.