На международном кинорынке в Токио покажут "Чебурашку", "Кентавра" и "Вызов"

Он пройдет с 25 по 27 октября

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Тринадцать российских компаний и студий представят более 60 проектов на международном кинорынке TIFFCOM, который пройдет в Японии с 25 по 27 октября в рамках 36-го Токийского международного кинофестиваля. Россию на кинорынке, в частности, представят фильмы "Чебурашка", "Повелитель ветра", "Кентавр", "По щучьему велению", сообщили в пресс-службе Роскино.

"Более 60 проектов - художественные фильмы, сериалы, документальное кино и анимацию - представят российские компании на международном кинорынке TIFFCOM, который пройдет c 25 по 27 октября в рамках 36-го Токийского международного кинофестиваля. Для российской киноиндустрии это станет первым масштабным офлайн-участием в одном из крупнейших азиатских рынков контента. Тринадцать компаний будут представлены на объединенном стенде Russian Content Worldwide, организованным Роскино", - говорится в сообщении.

Среди новинок, которые Россия привезет на кинорынок в Токио, космическая драма "Вызов" Клима Шипенко, самый кассовый российский фильм в истории отечественного проката "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко, приключенческий блокбастер Игоря Волошина "Повелитель ветра" о кругосветном путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре, триллер Кирилла Кемница "Кентавр", драма Бориса Хлебникова "Снегирь", семейная сказка "По щучьему велению" Александра Войтинского и другие картины.

Почти треть представленных проектов составят анимационные фильмы и сериалы. В числе ключевых - пятая часть франшизы "Снежная королева: Разморозка", полнометражные мультфильмы "Лунтик. Возвращение домой", "Чинк: Хвостатый детектив" и "Финник", а также мультсериалы "Ну погоди! Каникулы", "Цветняшки". Кроме того, международные покупатели смогут познакомиться с фильмами, премьеры которых ожидаются в следующем году. Это картины "Сто лет тому вперед", "Красный шелк", сделанный в копродукции с Китаем, и комедия "Василий" совместного производства России и Мексики.

Международный кинофестиваль в Токио пройдет с 23 октября по 1 ноября. На фестивале состоится мировая премьера фильма Алексея Германа - младшего "Воздух", который вошел в основной конкурс.