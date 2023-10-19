Русский музей покажет картины, созданные искусственным интеллектом

Выставка современных картин "Жилище будущего" будет доступна посетителям Мраморного дворца с 20 октября до 8 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Государственный Русский музей представил на выставке картины, созданные при помощи искусственного интеллекта. Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, выставка современных картин "Жилище будущего" будет доступна посетителям Мраморного дворца с 20 октября до 8 января.

"В экспозиции представлено 24 произведения - цифровые крупномасштабные (шириной до 4,5 метра) картины, часть из которых создана при помощи искусственного интеллекта. Проект, вдохновленный идеями авангарда, литературными произведениями и фильмами фантастического жанра, традициями дюссельдорфской школы фотографии поднимает вопросы будущего среды обитания и одновременно будущего искусства фотографии", - сообщили в пресс-службе.

На выставке показано, как в будущем могут выглядеть различные помещения жилых домов - библиотека, оранжерея, спортзал, офис, машинный зал и даже технологический подвал.

"При всех научно-фантастических придумках они не намного отличаются от традиционных: функции человеческого жилья меняются не так стремительно, как технологии. За пределами этих интерьеров видны пространства миров, которые человечеству предстоит включить в состав своей экосистемы", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили представители музея, экспозиция посвящена архитектурно-футуристической теме - одной из самых излюбленных в русском искусстве.

Проект "Жилище будущего" создан арт-группой "ГрОМ", состоящей из фотохудожника Ольги Мичи, историка фотографии Алексея Логинова и искусствоведа Артема Логинова. Работы напечатаны на фотобумаге и накатаны на крупноформатные прямоугольные алюминиевые панели.