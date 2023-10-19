В Саратове стартовал международный фестиваль "Принцесса цирка"

Основной темой фестиваля стали восточные сказки

САРАТОВ, 19 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Принцесса цирка" открылся в Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных, в нем примут участие артистки из 13 стран, передает корреспондент ТАСС. Основной темой фестиваля в этом году стали восточные сказки.

"Единственный цирковой фестиваль в мире, на манеж которого выходят представительницы прекрасного пола. Артистки из 13 стран мира приехали сюда, в Саратов, чтобы выступить на этом уникальном манеже в рамках международного фестиваля "Принцесса цирка". <…> Темой нашего фестиваля мы выбрали восточные сказки", - объявил на открытии один из организаторов, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Тема фестиваля отражается, в частности, в костюмах артисток, музыкальном сопровождении выступлений.

Всего на фестивале представят 23 номера, на манеже выступят около 140 человек. Зрители смогут увидеть женскую джигитовку, дрессированных медведей, множество воздушных номеров. На манеже соберутся лучшие гимнастки и акробатки, клоунессы и дрессировщицы, представительницы разных цирковых школ.

"Фестиваль "Принцесса цирка" - это калейдоскоп женских цирковых профессий и удивительных талантов. В течение четырех дней нас ждут выступления, получившие признание экспертов мирового уровня", - сказала в видеообращении на открытии министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фестиваль "Принцесса цирка" - единственный в мире конкурс, участниками которого становятся только женщины. Он учрежден Росгосцирком в 2005 году, чтобы подчеркнуть роль женщин в цирковом искусстве. Основной площадкой конкурса стал саратовский цирк. В 2016-м году фестиваль приобрел статус международного.

В этом году фестиваль приурочили к 150-летию саратовского государственного цирка, являющегося первым русским национальными цирком.