Главную награду Московского курдского кинофестиваля получил фильм "Дыра в стене"

Фестиваль проходил в Москве с 12 по 19 октября

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Третий Московский курдский кинофестиваль закрылся в кинотеатре "Иллюзион" в четверг. Главную награду в номинации "Лучший художественный полнометражный фильм" получила картина "Дыра в стене" режиссера Билала Коркута, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"Лучший художественный полнометражный фильм - "Дыра в стене", режиссер Билал Коркут", - сказал собеседник агентства.

Режиссер представлял свой фильм на фестивале в Москве лично, однако к моменту церемонии улетел на фестиваль в Нью-Йорк. Награду в виде хрустальной стелы "Золотое солнце" из рук председателя жюри главного конкурса, члена Европейской киноакадемии EFA и Европейской ассоциации продюсеров АСЕ Екатерины Филипповой получил ассистент режиссера.

Приз в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" получила лента "Горы: женское повествование" режиссера Махмудпура Ребвара, специальным упоминанием жюри короткометражного конкурса отметило ленту "Последние пять минут" Шахрама Маслахи. Лучшим документальным фильмом фестиваля признали картину "Память" Вейси Алтая. Специальное упоминание жюри с формулировкой "За разностороннее повествование о забытой части курдов-алевитов Курдистана, раскрывающем мастерство игры на танбуре и глубоко укорененное верование Ярасан" получил фильм "Танбур" режиссера Фарида Эльхами, а "За любовь к своим героям и создание мира магического реализма" жюри отметило картину "Пиребок" Лютфи Ирдема.

"Нам удалось сделать еще один шаг в продвижении курдской культуры. Нашей страны нет на карте мира, но мы - курды. Мы были, есть и будем, и ничто это не изменит. В наших силах сделать так, чтобы как можно больше людей в мире знали, что у нас богатейшая история и культура. И мы со своей стороны делаем это в огромной и прекрасной стране России", - сказала директор фестиваля Инна Теджоева, слова которой привели организаторы.

Третий Московский курдский кинофестиваль проходил в столице с 12 по 19 октября. В программу киносмотра в этом году вошли около 40 фильмов из Ирана, Ирака, Турции, Германии, Испании и других государств. На закрытии кинофестиваля гостям представили мировую премьеру фильма "Пять килограммов грецких орехов" ирано-курдского режиссера Бехруза Гобади.