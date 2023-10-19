Умер экс-министр культуры СССР Василий Захаров

Ему было 89 лет

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Министр культуры Советского Союза в 1986-1989 годах и чрезвычайный и полномочный посланник второго класса в отставке Василий Захаров умер во вторник, 17 октября, на 90-м году жизни, сообщили в российском дипведомстве.

В МИД РФ указали, что Захарова отличали высокий профессионализм, трудолюбие, ответственное отношение к порученному делу, скромность и отзывчивость в отношениях с коллегами.

Захаров родился 5 января 1934 года в деревне Хриплы Фировского района Тверской области. Продолжительное время он находился на руководящей партийной работе. С 1983 по 1986 год занимал пост первого заместителя заведующего отделом ЦК КПСС, второго секретаря Московского горкома КПСС. С 1986 по 1989 год был министром культуры СССР, с 1989 по 1990 год работал в должности заместителя председателя Совета министров РСФСР. Затем с 1990 года был советником-посланником посольства СССР в Социалистической Федеративной Республике Югославия/посольства Российской Федерации в Союзной Республике Югославия, после чего 1994 году вышел в отставку.