В Петербурге пройдет международный кинофестиваль "Послание к человеку"

Как сообщили организаторы, на нем представят 189 фильмов из 44 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Мировые и национальные премьеры документального и игрового кино, встречи с создателями фильмов и беседы с кинокритиками пройдут в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября под эгидой 33-го Международного кинофестиваля "Послание к человеку". Всего будут представлены 189 фильмов из 44 стран, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Площадками киносмотра станут Дом кино, киностудия "Лендок", кинотеатры "Аврора", "Родина", "Англетер", "Ленфильм", "Великан Парк", Дом радио, Новая сцена Александринского театра, а также книжный магазин "Порядок слов".

В центре программы фестиваля - три конкурса: международный, национальный, а также международный конкурс экспериментальных фильмов In Silico. Будут и традиционные внеконкурсные программы - "Панорама.doc" (кураторы Алексей Медведев и Наталия Пылаева), в которую входят главные документальные фильмы сезона от признанных мастеров и документалистов-новаторов, и "Кино сверхреальности" Андрея Плахова, собравшая самые ожидаемые игровые картины года. В этом году также представлены специальные программы: "Новые голоса" Михаила Ратгауза, "Мастерская" Петра Шепотинника.

Увидеть Гондри раньше всех

Гости фестиваля почти за месяц до официальной российской премьеры увидят фильм "Книга решений" французского режиссера Мишеля Гондри ("Вечное сияние чистого разума", "Пена дней"). Эта картина выбрана фильмом открытия, ее покажут 20 октября в "Авроре" в 16:30.

Запланирована и другая премьера: 21 октября в Синем зале Дома кино пройдет показ фильма "Майкл Дуглас, вундеркинд" режиссера Амина Местари о жизни американской кинозвезды, старшего сына великого Кирка Дугласа. Это документальный фильм о том, как обладатель двух "Оскаров" и шести "Золотых глобусов" Майкл Дуглас смог выйти из тени отца и покорить собственные вершины.

Любители экзистенциальных картин с живописными медитативными долгими планами смогут оценить новую ленту "О сухой траве" Нури Бильге Джейлана, получившего "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля в 2014 году за фильм "Зимняя спячка". Показ состоится 21 октября в 17.20 в Большом зале кинотеатра "Родина".

Фильм об Алексее Германе

22 октября в 18:00 на Ленфильме пройдет спецпоказ картины Алексея Германа-младшего и Елены Окопной "Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов". Над этим фильмом работали родственники и коллеги режиссера. Зрителям покажут кадры из кинополотна классика "Трудно быть богом" и съемку работы над ним. Как сообщают в пресс-службе онлайн-кинотеатра START, после показа фильм представят сын режиссера Алексей Герман-младший, художник Елена Окопная и продюсер Алексей Боков. Осмыслить творческий метод режиссера помогут киновед и историк Наум Клейман, один из лучших российских операторов Юрий Клименко, писатель и биограф братьев Стругацких, по чьей повести создавалась картина, Ант Скаландис, актеры Леонид Ярмольник и Наталья Мотева.

23 октября на студии "Лендок" состоится показ фильма "Ленечка" режиссера Ренаты Джало. Главный герой - один из самых исполняемых российских композиторов современности Леонид Десятников. Предваряет показ выступление пианиста Алексея Гориболя с музыкой Десятникова.

26 октября в 15:30 в Большом зале Дома кино будут показаны пятая и шестая серии проекта "Большая битва" режиссера Михаила Дворжецкого и продюсера Сергея Бондарчука. Впервые зрители смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире - MMA. После показа состоится встреча с продюсером Сергеем Бондарчуком. 27 октября в 16:00 в "Авроре" состоится петербургская премьера фильма закрытия программы фестиваля - "Каникулы". Фильм представит режиссер Анна Кузнецова.

О фестивале

Кинофестиваль "Послание к человеку" был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. В 2010 году президентом фестиваля стал кинорежиссер, народный артист России Алексей Учитель. За 33 года фестиваль в качестве гостей, участников и членов жюри посетили звезды мирового кинематографа Паоло Соррентино, Вернер Херцог, Тонино Гуэрра, Виктор Косаковский, Гарри Бардин, Фолькер Шлендорф, Аньес Варда, Годфри Реджио, Эмир Кустурица и многие другие.