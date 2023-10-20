В ШДИ пройдет премьера спектакля "Дневник писателя" по Достоевскому

Постановка является совместным проектом Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters, театра "Школа драматического искусства" и творческого объединения "Вахтанговский практикум"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский театр "Школа драматического искусства" (ШДИ) представляет премьеру спектакля Аси Князевой "Дневник писателя" по мотивам одноименного произведения Федора Достоевского. Показы пройдут в пятницу и субботу на Сцене на Новослободской, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Спектакль "Дневник писателя" является совместным проектом Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters, театра "Школа драматического искусства" и творческого объединения "Вахтанговский практикум", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, спектакль основан на личном и одновременно публичном дневнике Достоевского. "В поисках новой живой формы взаимодействия с читателем Федор Михайлович обнародовал собственные переживания и наблюдения в журнале "Гражданин". Такое сочетание философской публицистики с художественностью стало уникальным для русской и мировой литературы. При этом "Дневник писателя" несправедливо остается без должного внимания. Постановка Аси Князевой - единственная театральная интерпретация, посвященная данному труду за последние годы", - отметила представитель пресс-службы.

В спектакль вошли семь историй: "Анекдот из детской жизни", "По поводу дела Кронеберга", "Мужик Марей", "Курящий мальчик", "Подсудимая Корнилова", "Два самоубийства" и "Мальчик у Христа на елке". "Это наше прошлое, наша база. Здесь мы встречаемся с настоящими, другими людьми. Время нельзя отрицать. Только впитав, прожив, пережив его, человек начинает иначе относиться к себе и к своему окружению. Чем больше судеб ты узнаешь, тем шире и глубже начинаешь видеть. Становишься более требовательным, чутким и внимательным. Именно это необходимо нам сегодня", - рассказала перед премьерой режиссер Ася Князева, которая стала и автором инсценировки.

Вместе с ней над постановкой работали сценограф Полина Храменок, композитор Иван Авдеев, художник по костюмам Елизавета Холмушина, художники по свету Михаил Глейкин и Иван Боханков, видеохудожник Николай Говязин. В ролях заняты Антон Власов, Георгий Шимоненко, Руслан Погодин, София Игрушкина, Анна Карабаева, Мария Лисовая, Тамара Лаврик, Полина Утукина.

О проекте

Как сообщили ТАСС организаторы проекта, эскиз спектакля "Дневник писателя" зародился в августе 2022 года на арт-кластере "Таврида" в ходе командных соревнований открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters по направлению "Театр". Уже в сентябре Ася Князева, режиссер творческого объединения "Вахтанговский практикум", вместе с артистами и художественно-постановочной командой финалистов ArtMasters представили итоговый проект в театре "Школа драматического искусства". В результате работа была высоко оценена не только экспертным жюри, избравшим ее победителем, но и зрителями гала-концерта (от чемпионата) в Государственном Большом театре России. Спустя год в рамках просветительского марафона "Знание. Театр" прошли предпремьерные показы спектакля.