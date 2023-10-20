В Калуге стартовал театральный фестиваль "Новые люди"

Как сообщили организаторы, зрители увидят уличную цирковую постановку "Отель", спектакли "Большая рыбалка" и "Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе", рэп-мюзикл "Преступление и наказание"

ТАСС, 20 октября. Театральный фестиваль "Новые люди" пройдет с 20 октября по 1 ноября в Калуге, Обнинске, Наро-Фоминске и Москве. Старт смотру будет дан в Калуге показом уличной цирковой постановки, сообщили организаторы.

"Фестиваль откроется 20 октября в Калуге показом уличной цирковой постановки "Отель" от московской команды "Crazy hotel company". Спектакль по остроумной пьесе Жана Кокто пройдет на улице со свободным входом для всех зрителей", - говорится в сообщении.

Самым масштабным мероприятием в городе станет рэп-мюзикл "Преступление и наказание" в Калужской областной филармонии. Кроме того, можно будет увидеть "Большую рыбалку" режиссера Федора Елютина, постановку "Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе" Кировского театра кукол и другие спектакли.

В Наро-Фоминске события фестиваля пройдут с 21 по 22 октября, в Обнинске - с 28 по 29 октября, в Москве - с 25 октября по 31 октября. На смотре показывают спектакли необычных форматов, проводят мастер-классы и экскурсии. В этом году зрителям представят постановки шести регионов, ряд из них - по произведениям современных авторов.

Как отметили организаторы, программа рассчитана на детей и взрослых. Например, в Обнинске покажут "Музыку из всего", в Наро-Фоминске - интерактивный спектакль для всей семьи "Семейная пекарня". "Дорогой дневник" профессионального театрального объединения "Мамин театр" расскажет ребятам о том, как стать ближе к незрячим сверстникам.

"Всего к нам приедет 20 театров, они покажут больше 45 мероприятий, которые смогут увидеть более 4 тыс. зрителей", - привели в сообщении слова продюсера фестиваля Алексея Бошенкова. Программный директор Евгений Худяков сообщил, что часть представлений пройдет в непривычных локациях: библиотеке, на берегу реки, в баре, на улице. "Отдельное внимание мы уделили любителям пластического театра и современной драматургии", - добавил Худяков. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры и туризма Калужской области.