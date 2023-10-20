Театр "Современник" представит спектакль о своих основателях "Кваша: А вдруг?"

Постановка расскажет об Олеге Ефремове, Галине Волчек, Олеге Табакове, Лилии Толмачевой и других

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский театр "Современник" включил в репертуар спектакль о своих основателях "Кваша: А вдруг?". Показ постановки состоится в пятницу на Другой сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В феврале 2023 года к 90-летию со дня рождения Игоря Кваши "Современник" на Другой сцене выпустил спектакль "Кваша: А вдруг?". Постановка уникальна тем, что она основана исключительно на реальных событиях. Героями стали знаменитые основатели "Современника": Олег Ефремов, Галина Волчек, Олег Табаков, Лилия Толмачева и другие. Спектакль проникнут молодостью, задором и увлечением общей идеей создания нового театра. Здесь и живая джазовая музыка, и драйв, и настроение 1960-х годов. В основу спектакля вошли книга Игоря Кваши "Точка возврата", а также воспоминания его коллег, друзей и членов семьи", - рассказала представитель пресс-службы.

Собеседница агентства обратила внимание, что в новом, 68-м сезоне "Современник" отмечает 90-летие со дня рождения Галины Волчек. "Игорь Кваша был ее ближайшим другом, поэтому спектакль "Кваша: А вдруг?" в этом сезоне вошел в репертуар театра", - пояснила она.

В постановочной группе спектакля значатся режиссер Иван Комаров, авторы инсценировки Полина Рашкина и Семен Шомин, художник-сценограф и художник по костюмам Ольга Кузнецова, художник по свету Максим Бирюков. Ответственным за музыкальное оформление стал Степан Азарян, а также музыканты Владимир Дубровин, Вадим Зайдин, Игорь Иванушкин, Виолетта Сланская, Дмитрий Сланский, Елена Шеманкова. В ролях заняты Гоша Токаев, Илья Лыков, Виктория Романенко, Семен Шомин, Светлана Иванова, Полина Рашкина, Наталья Ушакова, Елена Плаксина, Рашид Незаметдинов, Мария Аниканова, Степан Азарян, Константин Мирошников, Ефим Белосорочка, Максим Теняков.

Следующие показы спектакля "Кваша: А вдруг?" пройдут 11 и 24 ноября, 24 декабря.