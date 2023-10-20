Китайская кинокомпания поможет в создании кинопавильона в Якутске

Как сообщили в региональном правительстве, стороны также заинтересованы в проведении стажировок представителей киноиндустрии, участии в международных кинофестивалях и конкурсах, обмене национальными фильмами в различных жанрах

ЯКУТСК, 20 октября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве подписано между Якутией и кинокомпанией из КНР. Кинокомпания окажет содействие в создании кинопавильона, который планируется построить в Якутске к 2026 году, сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"Правительство Якутии подписало соглашение о сотрудничестве с кинокомпанией Shang Bao International Film Culture Media Co. Ltd, предусматривающее создание совместных фильмов с возможностью проката в России и в КНР. Китайская кинокомпания из Пекина окажет содействие в создании кинопавильона, который по поручению президента России планируется построить в Якутске к 2026 году", - говорится в сообщении. Подписи поставили заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов и председатель правления международной кинокомпании Shang Bao Ли Баохуа.

Также стороны договорились о проведении стажировок представителей киноиндустрии, участии в международных кинофестивалях и конкурсах, обмене национальными фильмами в различных жанрах. Реализация соглашения предусматривается с учетом национального законодательства двух стран. "Мы активно развиваем креативную экономику в республике, в том числе кинематограф, игровую индустрию и анимацию. Подписанное соглашение откроет новые перспективы нашему кинематографу, а также будет способствовать его выходу на азиатские рынки, где есть огромная потенциальная аудитория", - отметил Семенов.

В августе президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Якутии обеспечить строительство многофункционального кинопавильона в Якутске. Соответствующее поручение было дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России" 30 мая.

Многофункциональный кинопавильон станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла. Проект должен обеспечить креативную индустрию республики современными павильонами для съемок, студиями звукозаписи, шумооформления, перезаписи, монтажа, цветокоррекции, создания визуальных эффектов, а также костюмерными, гримерными, реквизиторскими и различными мастерскими. Центральным объектом кинопавильона полного цикла станет круговой XR-экран с охватом 360 градусов. В первую очередь кинопавильон позволит проводить съемки круглогодично и не зависеть от климатических условий региона, где зима длится более полугода.