Сборы якутского кинематографа превысили исторический максимум

Как сообщили в региональном правительстве, они составили 80 млн рублей с начала 2023 года

ЯКУТСК, 20 октября. /ТАСС/. Сборы якутского кинематографа с начала текущего года уже превысили исторический максимум, зафиксированный в 2022-м, и составили 80 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"Сборы якутского кинематографа с 1 января текущего года превысили исторический максимум 2022 года и достигли 80 млн рублей. С января фильмы республиканских режиссеров в кинотеатрах посмотрели уже более 250 тыс. зрителей", - говорится в сообщении. В прошлом году при доле якутских фильмов в кинопрокате в 34% общий кассовый сбор составил 79 млн рублей.

Якутия занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по производству и выпуску фильмов. В республике в 2022 году принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии. Также ежегодно с 2020-го проходит конкурсный отбор, по итогам которого предоставляют из госбюджета республики субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. К 2026 году в Якутске планируется построить многофункциональный кинопавильон, который станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла.

Сборы фильма "Лоокуут уонна Ньургуhун" (режиссер Константин Тимофеев), прокат которого начался 21 сентября, превысили 20 млн рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Картина стала второй якутской самой кассовой картиной после фильма "Айта" режиссера Степана Бурнашева (26 млн рублей). Фильм снят по драме якутского писателя, поэта и фронтовика Тимофея Сметанина (1919-1947). В центре сюжета - история о первой любви. Как сообщили ТАСС в региональном Минкультуры, в 2021 году в рамках конкурсного отбора на предоставление субсидии из госбюджета республики на поддержку и укрепление национального кинопроизводства данный проект получил финансирование в размере свыше 3,1 млн рублей по направлению "Экранизация произведений якутской литературы".