Детектив "Банда ЗИГ-ЗАГ" с Петренко, Устюговым и Вилковой выйдет 1 ноября

По словам представителей онлайн-кинотеатра Kion, сериал основан на реальных событиях зимы 1941 года

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьера остросюжетного детектива "Банда ЗИГ-ЗАГ" о блокаде Ленинграда с Игорем Петренко, Александром Устюговым, Павлом Трубинером и Екатериной Вилковой в главных ролях состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе видеосервиса.

"В онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера остросюжетного детектив "Банда ЗИГ-ЗАГ" о криминальных событиях, развернувшихся в осажденном фашистами Ленинграде. В сериале сыграли Игорь Петренко, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и Мария Лисовая, режиссер - Виталий Воробьев. Телевизионная премьера сериала состоится на канале "Рен ТВ", - сказали в Kion.

По словам представителей онлайн-кинотеатра, сериал основан на реальных событиях зимы 1941 года. Запасы продовольствия в Ленинграде уже иссякли, поставки заблокированы, а осажденный город умирает от голода. В это непростое время в городе объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами. Преступники занимаются подделкой продовольственных карточек и совершают налеты на машины с продовольствием. Название банды - ЗИГ-ЗАГ - расшифровывается как "Защита интересов Германии - Знамя Адольфа Гитлера". Поимку банды доверяют сотруднику Ленинградского уголовного розыска Тихону Львову в исполнении Петренко. Это дело сталкивает его с лейтенантом контрразведки Свидерским, которого сыграл Устюгов. Его герой ищет в Ленинграде фашистскую диверсионную ячейку.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, автором идеи проекта стал генеральный директор телеканала "Рен ТВ" Владимир Тюлин. Сценарий сериала написали Юрий Бессонов и Артемий Королев, которые перед разработкой сюжета обратились к историческим материалам по делу банды "ЗИГ-ЗАГ" из архива УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это обвинительные приговоры, протоколы допросов и очных ставок.