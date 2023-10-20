Комедия "Праздники" и ее продолжение в формате сериала выйдут онлайн

Фильм станет доступен зрителям Premier, "Иви" и Kion 26 октября. В ноябре Premier покажет сериал

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Комедия "Праздники" станет доступна зрителям онлайн-кинотеатров Premier, "Иви" и Kion 26 октября. В ноябре Premier также покажет продолжение фильма в формате сериала, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"26 октября в онлайн-кинотеатрах Premier, "Иви" и Kion выйдет полнометражная комедия "Праздники" о семье Пыжовых, которая собралась вместе на майские праздники, но их семейные посиделки пошли совсем не по плану. В ноябре онлайн-кинотеатр Premier также эксклюзивно покажет 16-серийный сериал "Праздники", действия которого развернутся после событий фильма", - говорится в сообщении.

Фильм вышел в широкий российский прокат в сентябре. По сюжету семья Пыжовых - жена Наталья, муж Виктор и две дочери Лена и Юля - озабочена тем, как поскорее выдать девушек замуж. Родители приглашают на дачу на майские праздники дочерей с их молодыми людьми. Однако за последующие несколько дней семью Пыжовых ждет много потрясений, справиться с которыми они смогут, только вспомнив, что главное - любить друг друга.

Режиссером фильма выступил Борис Дергачев, для которого "Праздники" стали первой полнометражной работой. Роли исполнили Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Инга Оболдина, Денис Парамонов. За закадровый голос отвечал Сергей Бурунов.

"В "Праздниках" герои показаны юмористически, но будут узнаваемы, как и ситуации, которые случаются в каждой семье. Наши зрители смогут увидеть нестандартные способы решения многих жизненных перипетий и посмеяться над житейскими проблемами", - привели в пресс-службе слова сценариста и креативного продюсера Дениса Шенина.