Любимова назвала Школу-студию МХАТ эталоном стандартов преподавания

В своем поздравлении министр культуры отметила, что юбилей учебного заведения - это "прекрасный повод" вспомнить о его истории, создателях и талантливых актерах-выпускниках

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с 80-летием, отметив, что театральный вуз остается эталоном высочайших стандартов преподавания, сообщил Telegram-канал Минкультуры РФ.

Школа-студия МХАТ сегодня отмечает 80-летие. Учебное заведение открылось при Московском Художественном театре в 1943 году по инициативе Владимира Немировича-Данченко.

"Юбилей школы-студии - это прекрасный повод вспомнить о ее истории, о тех людях, которые создавали и развивали ее, о тех талантливых актерах, которые стали гордостью нашей культуры. Уже 80 лет она остается эталоном высочайших стандартов преподавания", - отметила министр.

В ведомстве напоминают, что основой преподавания актерского мастерства в школе-студии стала система Константина Станиславского, которая со временем получила признание во всем мире, а сам вуз является колыбелью многих выдающихся деятелей культуры.

"Поздравляем руководство, коллектив, студентов и выпускников с юбилеем заведения", - добавили в Минкультуры.