Премьер-министр также пожелал коллективу вуза успехов, интересных проектов и премьер

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Школы-студии МХАТ с 80-летним юбилеем со дня основания, отметив, что она хранит верность традициям и развивается в унисон со временем. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Сегодня школа-студия хранит верность мхатовским традициям, развивается в унисон со временем. В знаменитой театральной мастерской будущие актеры, художники, сценографы, продюсеры осваивают профессию, перенимают опыт, экспериментируют, реализуют свои идеи на практике. Узнают, что творческий успех и популярность завоевываются огромным трудом и талантом", - говорится в поздравлении премьер-министра.

Учебное заведение создано благодаря Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко, считавшему, что будущие артисты должны постигать профессию в тесной связи с жизнью Московского художественного театра, добавил он. Мишустин заметил, что школа-студия сразу же стала творческой лабораторией, где приветствовалась свобода выражения, неподдельная искренность и глубина, яркая индивидуальность, где преподавали выдающиеся актеры и режиссеры. Каждый педагог учил чувствовать, проживать роль, быть органичным в любом образе. Студенты Школы-студии встречались с Ольгой Книппер-Чеховой, Борисом Пастернаком и Анной Ахматовой, а среди блистательных выпускников вуза числятся Олег Ефремов, Алексей Баталов, Лилия Толмачева, Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Владимир Высоцкий, напомнил глава кабмина.

Мишустин пожелал коллективу вуза успехов, интересных проектов и премьер. "Пусть учебный год будет для вас годом ярких достижений и новых открытий", - добавил он.

Школа-студия им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре им. А. П. Чехова (Школа-студия МХАТ) - один из ведущих театральных вузов России. Идея создания школы-студии принадлежала режиссеру и драматургу Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко, одному из основателей Московского художественного театра. В марте 1943 года, за месяц до своей смерти, он обсуждал вопрос о создании учебного заведения с руководством МХАТ. 26 апреля 1943 года, на следующий день после его смерти, вышло постановление Совета народных комиссаров СССР об увековечении памяти выдающегося драматурга. В документе отдельным пунктом было прописано образование при МХАТ СССР им. М. Горького школы-студии имени Владимира Немировича-Данченко. Конкурсный набор в Школу-студию МХАТ прошел летом того же года. Ее официальное открытие состоялось 20 октября 1943 года.

В настоящее время в структуре Школы-студии действуют три факультета: актерский, сценографии и театральной технологии, продюсерский. Работают 11 кафедр и научно-исследовательский сектор, занимающийся изучением и изданием наследия Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Также действует учебный театр.