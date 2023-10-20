Свердловский театр музкомедии завершит юбилейный сезон спектаклем по произведению Цвейга

Показ намечен на июнь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии завершит юбилейный сезон постановкой "24 часа из жизни женщины" по произведению австрийского писателя и драматурга Стефана Цвейга. Премьера запланирована на июнь, сообщила на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС главный режиссер театра Нина Чусова.

"В финале, в июне сделаем премьеру - "24 часа из жизни женщины" по Стефану Цвейгу", - рассказала она.

Сюжет произведения разворачивается на французской Ривьере. Замужняя женщина сбежала с молодым мужчиной, вызвав осуждение общества - рассказ об этом происшествии ведется от лица очевидца, лояльного к сбежавшей. И одна из слушательниц рассказывает ему историю из своей жизни.

Также в мае планируют поставить спектакль по произведению французского писателя Виктора Гюго, а в марте театр создаст новый детский спектакль. В декабре екатеринбуржцев и гостей города ждет премьера мюзикла "Полет" о художественной гимнастике и о выступавших в этом виде спорта сестрах Назмудтиновых.

В этом сезоне театру исполняется 90 лет, за это время он получил 23 "Золотые маски" и выпустил 410 премьер.