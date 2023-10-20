Съемки роуд-муви с "Иванушки International" планируют завершить в ноябре

Режиссер фильма Марк Горобец считает, что кассовые сборы могут составить свыше 500 млн рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Съемки полнометражной картины о фанатках российской музыкальной группы "Иванушки International" планируется завершить в ноябре. Кассовые сборы могут составить более 500 млн рублей, сообщил ТАСС режиссер фильма Марк Горобец.

"Все это делалось с большой любовью. У нас порядка 35 смен. Снимается это около трех месяцев с разными перемещениями. <...> Экватор пройден. <…> Съемки планируем завершить в начале ноября. Но не целиком, будет еще несколько досъемов, когда снова потеплеет. По моему внутреннему ощущению, больше 500 [млн рублей] он точно должен собрать. Хочется гораздо больше, но посмотрим", - рассказал режиссер об ожиданиях от проекта.

Картина представляет собой роуд-муви, она получила название "Тур с Иванушками". По сюжету, взрослые фанатки группы решают исполнить свою детскую мечту и отправиться в тур с кумирами.

"В 15 лет девочки хотели отправиться в тур за "Иванушками". И по сюжету, будучи взрослыми, они узнают о том, что их кумиры дают концерт в Краснодарском крае. <...> Когда появляется солнце, море - появляются совершенно другие чувства, отношения. Это очень красиво визуально, в этом есть романтика", - добавил он.

Как рассказал Горобец, музыканты сразу согласились сниматься в проекте и всегда приезжали на площадку в приподнятом настроении. При этом, по словам режиссера, снимать фильм-биографию о группе еще рано, такой цели не ставилось. "Байопик - это очень сложный формат, даже в мировом кино не всегда это получается круто. Байопик - это какие-то итоги, это зачастую очень грустно <...>. А тут еще очень рано подводить итоги. <...> То, что парни прошли за эти 25-30 лет, которые они поют, выступают, конечно, это отдельное кино, это вообще отдельный материал", - считает он.

Главные роли в фильме исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Маякин, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко. Продюсерами стали Михаэль Шлихт ("Сталинград", "Союз Спасения"), Дмитрий Пристансков ("Летчик", "Имморалист", Сергей Грибков ("Дом солнца", "Личный номер"), Игорь Мишин ("Полицейский с Рублевки", "Клиника счастья"). Фильм выйдет в кинотеатрах в 2024 году, его производством занимается компания "Монументал Вижн".