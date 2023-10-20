Хабенский, Пореченков и Любшин выйдут на сцену МХТ в день юбилея театра

Спектакль поставил Денис Азаров

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Худрук Московского художественного театра Константин Хабенский, артисты Станислав Любшин, Наталья Тенякова, Михаил Пореченков, Евгения Добровольская выйдут на сцену 26 октября в спектакле, созданном специально к 125-летию МХТ. Об этом сообщил Хабенский на пресс-конференции в ТАСС.

"Любшин, Тенякова, Добровольская, Золотовицкий, Пореченков, Быстров. <…> Прекрасные артисты, лучшие силы Художественного театра собраны в этом уникальном проекте под названием "9 ряд. 10, 11 место", - сказал Хабенский, который исполнит в спектакле роль театрального монтировщика.

Спектакль поставил Денис Азаров. Пьесу написала специально к юбилею Юлия Поспелова. Действие происходит в Художественном театре в разные годы. "Это история о том, как люди познакомились в Художественном театре и познакомились с Художественным театром", - отметил Хабенский. Он назвал постановку признанием в любви тем людям, которые служили, служат и будут служить в театре, а также - зрителям МХТ. Вместе с Азаровым над спектаклем работали сценограф Николай Симонов, художник по костюмам Мария Данилова, художник по свету Иван Виноградов, композитор Кирилл Таушкин, хореограф Анна Закусова.

Как сообщил заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник, к юбилею издательство АСТ выпустило книгу "Московский Художественный театр. 125 лет на сцене". "Мы решили отобрать 125 знаковых спектаклей в истории Художественного театра. Книга богато иллюстрирована, есть статьи о каждом спектакле", - сказал Верник. По его словам, завершает книгу фотография сегодняшней труппы МХТ, которая была добавлена в издание в последний момент.

Он также рассказал, что на телеканале "Культура" с 23 по 27 октября пройдет цикл программ "Вечера в Камергерском". Вечера посвящены истории Художественного театра, в них приняли участие актеры разных поколений, друзья и коллеги МХТ. После каждого вечера зрителей ждет показ одного из легендарных спектаклей театра. Кроме того, коллектив обновит информацию в проекте "Ветви и корни", созданном к 100-летию театра. Это некое "древо жизни" Московского Художественного театра от корней до векового юбилея, и в него добавят сведения за последние 25 лет в рамках специального интернет-проекта.

Что касается ближайших планов, то, по словам худрука, в декабре зрители увидят спектакль Юрия Муравицкого "Как вам это понравится", а 3 и 4 ноября - постановку "Мое имя вам ничего не скажет" Марины Брусникиной по письмам, которые приходили в театр в первые годы его работы. В гастрольных планах - Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск, а также Япония, идут переговоры с Китаем.