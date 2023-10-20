Первым фильмом Кустурицы на русском языке станет современная экранизация Достоевского

После нее режиссер приступит к экранизации романа Евгения Водолазкина "Лавр"

ТУЛА, 20 октября. /ТАСС/. Первым фильмом, который югославский и сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица снимет на русском языке, станет современная адаптация романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". После него режиссер приступит к экранизации романа Евгения Водолазкина "Лавр", сообщил Кустурица журналистам.

"Я сейчас работаю и буду работать над фильмом, который называется "Преступление без наказания", это по Достоевскому, это будет мой первый фильм на русском языке. Водолазкин будет после Достоевского", - сказал он, выступая на первой Школе кинокритики в Ясной Поляне.

По словам режиссера, изначально он планировал снять фильм по Достоевскому в Сербии. "Но, думаю, что самую лучшую модерн-версию Раскольникова, Соню Мармеладову я сделаю здесь [в России]. Сценарий я уже закончил, все, что мне надо, - хорошие актеры и актрисы в России и снять фильм", - сказал Кустурица.

В конце сентября Кустурица сообщил, что планирует в 2024 году начать работу над фильмом по произведению Достоевского. В качестве одной из локаций для съемок он может рассмотреть Краснодарский край, где его привлекает солнечный климат.

Первая Школа кинокритики проходит с 19 по 23 октября 2023 года в музее-усадьбе Льва Толстого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и телеканала "Кино ТВ".