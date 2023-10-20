Хабенский снимется в экранизации "Авиатора"

Режиссером фильма выступит Егор Кончаловский

ТУЛА, 20 октября. /ТАСС/. Режиссером экранизации романа Евгения Водолазкина "Авиатор" станет Егор Кончаловский, одну из ролей в будущей картине сыграет Константин Хабенский. Об этом журналистам сообщил Водолазкин на первой школе кинокритики в Ясной Поляне.

Ранее сообщалось, что режиссерское кресло "Авиатора" займет Данила Козловский.

"Сейчас произошли подвижки, но "Авиатор" уже на взлетной полосе. Режиссером фильма будет Егор Кончаловский. Даже могу назвать одного актера, с которым уже подписан договор, - это Константин Хабенский. Он будет одного из персонажей играть, что меня очень радует. Хабенский - выдающийся актер", - сказал писатель, отвечая на вопрос ТАСС.

Производством фильма занимается компания "КиноТВ", сценаристом картины является Юрий Арабов. По словам Водолазкина, сценарий уже готов.

Арабов - автор сценариев к более чем 30 картинам, среди которых "Юрьев день" Кирилла Серебренникова, "Фауст" и "Молох" Александра Сокурова, а также сериал "Доктор Живаго" режиссера Александра Прокшина.

Роман "Авиатор" вышел в 2016 году, произведение принесло писателю премию "Большая книга". По сюжету главный герой Иннокентий Платонов приходит в себя на больничной койке и обнаруживает, что ничего о себе не помнит. Платонов начинает записывать отрывочные воспоминания, надеясь восстановить историю своей жизни. Память приводит героя в Петербург начала XX века, на дачи в Сиверской и Алуште, в гимназические стены, в революционную Россию 1917 года, в авиационное училище и на Соловки. Однако в реальности на календаре значится 1999 год.

Первая школа кинокритики проходит с 19 по 23 октября 2023 года в музее-усадьбе Льва Толстого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и телеканала "КиноТВ".