В Ленобласти создадут филармонию для продвижения местных творческих коллективов

В регионе уже есть симфонический и роговой оркестры, а также оркестр русских народных инструментов "Метелица"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приняли решение создать в регионе собственную филармонию, в составе которой будут музыкальный, танцевальный и хоровой коллективы. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко после совещания о создании филармонии, новое учреждение культуры поможет продвижению местных коллективов.

"Задача областной филармонии - доступ жителей области к культурной жизни: выступлениям, концертам, постановкам. Фактически она станет продюсерским центром всех областных коллективов и обеспечит управление Дворцом искусств", - написал губернатор.

Он отметил, что в Ленинградской области уже есть симфонический и роговой оркестры, а также оркестр русских народных инструментов "Метелица", теперь нужны танцевальный и хоровой коллективы. Губернатор поставил целью создать филармонию как отдельное юридическое лицо, а не "филиал театра".

В пресс-службе областного правительства сообщили, что при этом все существующие творческие коллективы сохранят статус юридических лиц и областное финансирование.