Водолазкин впервые выступит сценаристом фильма в экранизации "Лавра" Кустурицей

Фильм будет снят на русском языке

ТУЛА, 20 октября. /ТАСС/. Сценаристом к будущей экранизации романа "Лавр" сербским режиссером Эмиром Кустурицей выступит сам автор книги, писатель Евгений Водолазкин. Фильм будет снят на русском языке, сообщил Кустурица на первой Школе кинокритики в Ясной Поляне.

"Фильм будет на русском языке. Я приехал в Россию, чтобы делать русские фильмы на русском языке. Сам Водолазкин будет сценаристом, потому что он написал книгу, которая мне очень нравится", - сказал режиссер, отвечая на вопрос ТАСС о том, кто будет сценаристом будущей картины.

По словам Водолазкина, "Лавр" станет его первым опытом в написании сценария к фильму. "Я действительно избегаю, по крайней мере по своим вещам, сценарии. Но "Лавр", пожалуй, единственный роман, где я в какой-то момент понял, как его нужно снимать. У меня нет амбиций самовыражаться в киноискусстве, это абсолютно не моя сфера, но бывает так, когда даже на чужой территории ты иногда понимаешь, как это должно выглядеть", - сказал автор.

Водолазкин сообщил, что первая треть сценария уже одобрена Кустурицей. "Тогда со спокойной душой я дописал оставшиеся две трети - это было летом. Если эти две трети Эмиру понравятся, то тогда мы будем работать уже над этим сценарием, прилаживать к фильму", - добавил писатель.

Ранее стало известно, что Кустурица и Водолазкин договорились об экранизации его романа "Лавр". Права на экранизацию романа принадлежат телеканалу "Кино ТВ". Впервые "Лавр" вышел в 2012 году. Действие романа разворачивается в Средневековой Руси, Главный герой, врач, обладает даром исцеления, но не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. За эту книгу Водолазкин стал лауреатом двух крупнейших российских литературных премий - "Ясная Поляна" и "Большая книга".

Первая Школа кинокритики проходит с 19 по 23 октября 2023 года в музее-усадьбе Льва Толстого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и телеканала "КиноТВ".